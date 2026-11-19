La familia de James Rodríguez atraviesa un momento de tristeza tras la muerte de una mascota que durante varios años hizo parte de su hogar. La noticia fue compartida por María del Pilar, mamá del futbolista colombiano, quien utilizó sus redes sociales para despedirse de su querido compañero de cuatro patas con un mensaje que dejó ver el profundo cariño que sentía por él.

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El perrito era especialmente cercano a la mamá del excapitán de la Selección Colombia y también había aparecido en diferentes fotografías y momentos familiares. Por eso, su partida es una pérdida dolorosa para las personas que compartieron con él durante tanto tiempo.

A través de una publicación, María del Pilar recordó los momentos que vivió junto a su mascota y expresó lo difícil que ha sido aceptar su ausencia. Con palabras llenas de nostalgia, dejó claro que su vínculo iba mucho más allá de tener un animal de compañía.

“Te amaré por siempre, mi blancuciento… Gracias por tu lealtad y amor, me duele el corazón, mi coco. Hoy mi corazón está roto”, escribió al comenzar su despedida.

Mamá de James Rodríguez lamentó la muerte de su mascota. Foto: Instagram: @marjajau14

En el mensaje, también recordó las alegrías que el pequeño le regaló y la compañía que recibió durante los años que estuvieron juntos. La mujer reconoció que todavía le cuesta entender cómo ocurrió todo y que nunca imaginó tener que enfrentarse a una despedida de esta manera.

“Gracias por tu amor incondicional, por tu compañía, por cada alegría y por esos momentos en los que tu presencia lo hacía todo más bonito”, agregó.

Uno de los fragmentos que más llamó la atención fue cuando María del Pilar manifestó el sentimiento de impotencia que le dejó esta pérdida. La madre del deportista incluso se disculpó por no haber podido evitar lo sucedido y le dedicó unas emotivas palabras de despedida.

“Perdóname por no haber podido protegerte de este momento. Corre libre, mi pequeño. Si existe un cielo para los angelitos de cuatro patas, sé que allí estarás”, expresó.

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Finalmente, reafirmó que su mascota siempre tendrá un lugar especial en su vida y que los recuerdos compartidos permanecerán con ella. “No fuiste solamente mi perro, fuiste parte de mi familia y siempre tendrás un lugar en mi corazón. Te amaré siempre”, concluyó.

El post recibió mensajes de solidaridad de seguidores que lamentaron lo ocurrido y acompañaron a la familia en este difícil momento.