Cada 19 de noviembre se conmemora el Día Internacional del Hombre, una jornada que busca reconocer los aportes de los hombres a la sociedad, pero que también pone sobre la mesa asuntos que suelen recibir menos atención, como la salud mental, la prevención de enfermedades, la paternidad y los estereotipos asociados con la masculinidad.

¿Cuándo es el Día del Hombre en Colombia 2026 y qué significa esta celebración?

La iniciativa fue establecida en 1999 por Jerome Teelucksingh, profesor de Trinidad y Tobago, con el propósito de promover modelos masculinos positivos y generar conciencia sobre las dificultades que enfrentan hombres y niños. Desde entonces, la fecha ha ganado reconocimiento internacional y actualmente se conmemora en más de 80 países.

Para 2026, la celebración tiene como lema ‘El futuro es de todos’, un mensaje que busca promover la inclusión, la igualdad y la participación conjunta de hombres y mujeres en la construcción de una sociedad más equitativa.

¿Por qué se celebra el 19 de noviembre?

La fecha fue elegida por Teelucksingh en honor al cumpleaños de su padre, a quien consideraba un ejemplo de responsabilidad y compromiso. La primera conmemoración bajo esta iniciativa se realizó en Trinidad y Tobago en 1999.

Desde entonces, el Día Internacional del Hombre se ha convertido en una oportunidad para discutir asuntos relacionados con el bienestar masculino y las relaciones entre los géneros.

Conmemoración Día Internacional del Hombre el 19 de noviembre Foto: Getty Images

Uno de los principales objetivos de esta jornada es llamar la atención sobre la salud masculina. La prevención de enfermedades, los controles médicos y el bienestar emocional son algunos de los asuntos que busca impulsar.

También pretende cuestionar las ideas tradicionales que relacionan la masculinidad con la obligación de mostrarse fuerte en todo momento, ocultar las emociones o evitar pedir ayuda cuando se atraviesan dificultades personales.

La conmemoración contempla otros asuntos como la participación de los hombres en la crianza de los hijos, el reconocimiento de sus aportes en las comunidades y la necesidad de construir relaciones basadas en el respeto y la igualdad de género.

Conmemoración Día Internacional del Hombre el 19 de noviembre Foto: Getty Images

Frases emotivas y especiales, según la IA

1. Ser hombre también es tener el valor de sentir, reconocer los errores y aprender a ser mejor cada día.

2. Hoy celebramos a quienes construyen, cuidan, acompañan y dejan huella con sus acciones.

3. La verdadera fortaleza de un hombre está en su capacidad de respetar, amar y hacer el bien.

4. Ser un buen hombre no significa ser perfecto, sino tener la voluntad de crecer y mejorar.

5. Detrás de cada gran hombre hay una historia de esfuerzo, aprendizajes y sueños por cumplir.

6. Que nunca falten motivos para sentirse orgulloso del hombre que eres y de lo que construyes.

Frases sobre fortaleza y masculinidad:

7. Ser fuerte también es saber pedir ayuda, expresar lo que sientes y reconocer que no siempre puedes con todo.

8. La valentía no está en ocultar las emociones, sino en tener el coraje de enfrentarlas.

9. Un hombre se define por sus valores, sus decisiones y la manera en que trata a los demás.

10. La masculinidad no se demuestra imponiéndose, sino respetando, protegiendo y construyendo.