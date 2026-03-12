Cultura

¿Cuándo es el Día del Hombre en Colombia 2026 y qué significa esta celebración?

Esta fecha se convirtió en una tradición popular en la cultura colombiana.

Laura Camila Másmela Bernal

Laura Camila Másmela Bernal

12 de marzo de 2026, 8:01 p. m.
Esta es la fecha en la que se celebra el día del hombre en Colombia.
Esta es la fecha en la que se celebra el día del hombre en Colombia. Foto: Getty Images

El Día del Hombre es una fecha que, aunque suele pasar más desapercibida que otras celebraciones, también tiene un significado especial en varios países del mundo, incluido Colombia. Cada año, esta jornada genera curiosidad entre quienes buscan saber cuándo se celebra y cuál es su verdadero origen.

En el caso colombiano, el Día del Hombre se conmemora el 19 de marzo. La fecha coincide con el Día de San José dentro de la tradición católica, considerado el padre terrenal de Jesús y una figura asociada a valores como la responsabilidad, el trabajo y la protección de la familia. Por esta razón, con el paso del tiempo la celebración se popularizó en el país como una forma de reconocer el papel masculino en la sociedad.

Día del hombre Foto: Getty Images

A diferencia de otras conmemoraciones internacionales, el Día del Hombre en Colombia no surgió de una iniciativa global o institucional moderna, sino de una tradición cultural vinculada a la religión. Durante décadas, muchas familias han aprovechado esta jornada para felicitar a padres, esposos, hermanos, amigos y compañeros de trabajo.

Aunque no se trata de un día festivo oficial, en algunos lugares se realizan pequeños homenajes, reuniones familiares o incluso actividades organizadas en oficinas y colegios.

En redes sociales también se volvió habitual que el 19 de marzo se llenen de mensajes dedicados a los hombres, reconociendo su presencia en la vida cotidiana.

Sin embargo, es importante señalar que esta no es la única fecha relacionada con esta celebración. A nivel internacional existe el Día Internacional del Hombre, que se conmemora el 19 de noviembre.

Con el paso de los años, el significado de esta fecha también empezó a evolucionar. Hoy en día, además de felicitar a los hombres, algunos sectores aprovechan la jornada para hablar de temas relevantes como la salud mental masculina, la prevención de enfermedades y los retos sociales que enfrentan los hombres en diferentes ámbitos.