Cultura

¿Por qué se celebra el Día del Hombre el 19 de marzo en Colombia? La razón por la cual hay dos fechas para esta conmemoración

No es una gran fecha comercial como lo puede llegar a ser otra conmemoración, porque se puede celebrar en dos momentos del año.

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Camilo Eduardo Velásquez

Camilo Eduardo Velásquez

19 de marzo de 2026, 1:56 p. m.
No se celebra en todo el mundo el Día del Hombre el 19 de marzo.
No se celebra en todo el mundo el Día del Hombre el 19 de marzo. Foto: Getty Images

A pesar de que no es una gran fecha comercial, el 19 de marzo se conmemora en Colombia el Día del Hombre, una fecha que, a diferencia de otras celebraciones internacionales, tiene un origen particular ligado a la tradición religiosa.

Según la Conferencia Episcopal de Colombia, esta conmemoración coincide con el día de San José, esposo de la Virgen María y figura central en la tradición católica. La Iglesia reconoce a San José como modelo de padre, trabajador y protector de la familia, por lo que en esta fecha se hace un reconocimiento a los hombres.

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Tras el rol católico que tiene San José, se conmemora el Día del Hombre. Foto: Raúl Palacios | El País

El 19 de marzo se celebra como una fecha simbólica que exalta el rol masculino en la familia y la sociedad, lo cual tiene una relación directa con San José, quien, de acuerdo con la doctrina católica, representa valores como la responsabilidad, el compromiso y el cuidado del hogar.

En Colombia, esta tradición se ha mantenido a lo largo de los años y ha sido impulsada principalmente por el arraigo cultural de la religión católica. La celebración no tiene un origen comercial ni institucional estatal, sino que surge de prácticas sociales vinculadas a la fe.

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Sin embargo, esta fecha no coincide con el Día Internacional del Hombre. Según la Organización de las Naciones Unidas y diversas organizaciones internacionales, el Día Internacional del Hombre se conmemora el 19 de noviembre, con objetivos enfocados en la salud masculina, la equidad de género y la promoción de modelos positivos de masculinidad.

El 19 de noviembre también se conmemora el Día Internacional del Hombre

Diversas organizaciones internacionales señalan que el Día Internacional del Hombre se conmemora el 19 de noviembre, con objetivos enfocados en la salud masculina, la equidad de género y la promoción de modelos positivos de masculinidad.

Día del Hombre
El Día Internacional del Hombre se centra mucho en el tema de bienestar masculino. Foto: Getty Images

Por ende, en Colombia existen dos referencias distintas: una de carácter cultural y religioso, el 19 de marzo, y otra de alcance global, en noviembre.

Estudios de la Unesco destacan que Colombia mantiene fechas propias que responden a tradiciones religiosas históricas, mientras que las conmemoraciones internacionales responden a agendas contemporáneas promovidas por diferentes organizaciones.

Es decir, mientras el mundo conmemora oficialmente el Día del Hombre en noviembre, en Colombia la tradición del 19 de marzo sigue vigente como una expresión cultural que mezcla religión, historia y costumbres sociales.