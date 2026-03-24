María Paz Chamorro, rumbo a Miss Teen Universo Colombia: “Quiero ser puente para las mujeres que aún no se han dado el permiso de creer en sí mismas”

María Paz Chamorro Mora representará a Bogotá en Miss Teen Universo Colombia, una plataforma juvenil que reúne a participantes de distintas regiones en procesos de formación. La estudiante, que cursa grado once y ha tenido experiencia académica en el exterior, impulsa además una iniciativa enfocada en el desarrollo personal de adolescentes.

SEMANA: Usted tiene 15 años y representa a Bogotá en Miss Teen Universo Colombia. ¿Qué significa llevar el nombre de la capital a este escenario?

María Paz: Para mí, llevar el nombre de la capital a este escenario significa ser voz para muchas personas que, por el momento, todavía no la han encontrado. Yo siento que esta corona, por encima de cualquier título o por encima de ser la protagonista de esta historia, quiero usarla para impactar a muchas jóvenes. Yo quiero ser puente para las mujeres que aún no se han dado el permiso de creer en sí mismas.

María Paz Chamorro, representante de Bogotá en Miss Teen Universo Colombia Foto: Suministrada / API

SEMANA: Usted es creadora de ‘Mujeres Jóvenes Empoderadas’. ¿Qué la motivó a impulsar este proyecto?

María Paz: Siento que en esta época las mujeres han ganado mucha visibilidad y poder, pero no siempre se profundiza en lo que realmente viven. Una mujer puede tener muchas heridas, como el rechazo, la insuficiencia o el desamor, y eso es lo que la forma. Por eso, tuve el privilegio de crear el movimiento ‘Mujeres Jóvenes Empoderadas’, inspirado también en el trabajo de mi mamá, que ha dedicado su vida a transformar mujeres desde la fe.

Yo tomé esa visión y la llevé a mi generación, porque sentí que las jóvenes necesitaban un espacio donde pudieran descubrir su valor y su identidad. Una mujer verdaderamente empoderada no necesita derribar a nadie ni dañar a nadie para levantarse; puede usar su voz para transformar, impactar y ayudar a las demás. Hoy, hay problemáticas muy grandes en la juventud, como la comparación o intentar encajar en estándares de belleza que no fueron hechos para nosotras. Muchas jóvenes viven esa lucha constante. Por eso, quiero enseñarles que su valor no depende de lo exterior, que lo interno es lo que deja una huella que permanece

SEMANA: ¿Qué propone frente al impacto de las redes sociales en los jóvenes?

María Paz: Las redes sociales son un arma de doble filo. Pueden ser una oportunidad para crecer profesionalmente, pero también un entorno muy fuerte donde uno está expuesto a críticas. Algo que me enseñaron mis padres es que las críticas siempre van a estar presentes cuando uno asume un liderazgo o se expone públicamente. Con el tiempo, aprendí que no tengo por qué enfocarme en eso. Eso es lo que quiero mostrar a las jóvenes: cuando uno tiene claro su propósito, las críticas dejan de ser un obstáculo y se vuelven parte del proceso de crecimiento. Más que evitar las redes, se trata de darles manejo, de usar la visibilidad para ayudar a otros, para impactar vidas y no para compararse o intentar parecerse a alguien más. La comparación siempre va a existir, pero es el amor propio y la seguridad lo que determina si eso nos afecta o no.

María Paz Chamorro, representante de Bogotá en Miss Teen Universo Colombia Foto: Suministrada / API

SEMANA: ¿Qué opina sobre el uso de la inteligencia artificial en la educación?

María Paz: La inteligencia artificial, al igual que las redes sociales, es un arma de doble filo que debe manejarse adecuadamente para que sea un beneficio y no un obstáculo. Hay jóvenes que la usan para plagiar o evitar hacer sus trabajos, y eso no es adecuado. Sin embargo, es una herramienta muy valiosa porque ahorra trabajo y facilita procesos. Lo importante es enseñar, desde los entornos educativos, a usarla con límites y responsabilidad, especialmente a los más pequeños, para que no afecte su formación académica y se convierta en un apoyo real

SEMANA: ¿Qué consejo daría frente a casos de acoso?

María Paz: El acoso sexual, ya sea laboral o escolar, es una realidad. Yo le diría, primero, que no fue su culpa, porque muchas veces hacen sentir a las víctimas responsables por su forma de vestir o por situaciones mal interpretadas. Ninguna de esas razones justifica un abuso. También le recordaría que no está sola, que tiene apoyo y que es importante hablar y alzar la voz, aunque dé miedo, porque de lo contrario la justicia no llega. Lo más importante es que entienda que no tiene por qué cargar con el peso de las decisiones de otros.

SEMANA: ¿Qué le dejó su formación académica en Suiza?

María Paz: Fue una experiencia muy enriquecedora. Me permitió abrir mi mente a otras culturas, religiones y perspectivas. Estuve tres años y, aunque al principio fue difícil por la distancia con mi familia, logré adaptarme y aprender mucho. Es un sistema académico exigente, pero eso me ayudó a desarrollar disciplina, constancia y autonomía. También me permitió conocer personas de distintas partes del mundo y ampliar mi visión sobre diferentes realidades.