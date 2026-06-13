Estos son los estrenos que llegan a Netflix en la tercera semana de junio que sorprenderán a los suscriptores

La tercera semana de junio llegará cargada de novedades para los suscriptores de Netflix. Entre el 15 y el 21 de junio, la plataforma incorporará nuevas series, películas y producciones con el objetivo de ofrecer opciones para todo tipo de público.

Netflix conquista el mundo con una miniserie que se puede ver ‘de largo’

La compañía continúa renovando constantemente su catálogo y apostando por contenidos variados que buscan captar la atención tanto de los fanáticos de las maratones de capítulos como de quienes prefieren producciones más cortas para disfrutar en sus momentos libres.

Con esta nueva tanda de estrenos, Netflix refuerza su estrategia para mantenerse entre las plataformas de streaming más populares del mercado.

Desde las audiciones hasta el campo de entrenamiento y una temporada de la NFL, las porristas de los Dallas Cowboys persiguen sus sueños y un codiciado puesto dentro del equipo.

En este pódcast semanal, Brian Williams dialoga sobre diversos temas con algunas de las personalidades más interesantes que moldean la cultura popular actual.

Estaba en prisión por la falsa acusación de haber matado a su propio hijo, pero cuando se entera de que podría estar vivo, un padre se lanza en una peligrosa misión de rescate.

Cuando una chica desaparece en un lujoso resort, tanto los empleados como los huéspedes quedan atrapados en el lugar como sospechosos... y no saldrán hasta que se descubra la verdad.

Los entretenidos mensajes de voz que una joven mujer le deja a su hermana fallecida le llegan por azar a un desconocido, quien se enamora de ella sin siquiera verla.

En este conmovedor drama, el plan de un padre recién enviudado de llevar a su hijo a su primer partido de béisbol se convierte en un día entero de pura resiliencia.

Un detective se une al nuevo esposo de su ex para encontrar a quienes la secuestraron. ¿Este singular dúo podrá superar sus diferencias para lograr un rescate increíble?

Brasil vive, respira y exporta fútbol. Esta serie ahonda en las historias detrás del juego bonito, uno que tiene el poder de cambiar vidas.