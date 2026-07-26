Después de años de espera, ‘Blade Runner 2099’ revela su primer tráiler y confirma cuándo se estrenará

En el marco de la Comic-Con de San Diego, Prime Video sorprendió a los seguidores de la saga con el lanzamiento del primer tráiler de Blade Runner 2099, una producción que promete expandir el universo de los replicantes con una historia inédita y un elenco de primer nivel.

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Ambientada medio siglo después de los acontecimientos de Blade Runner 2049, la serie transportará a los espectadores a una versión aún más avanzada de Los Ángeles, donde la frontera entre humanos y seres artificiales continúa desdibujándose. En ese escenario, las tensiones vuelven a crecer mientras nuevos personajes quedan atrapados en una lucha por sobrevivir y descubrir la verdad.

Uno de los rostros principales será Michelle Yeoh, quien interpretará a Olwen, una replicante que afronta el final de su ciclo de vida. A ella se suma Hunter Schafer en el papel de Cora, una joven que, tras un giro inesperado, termina adoptando la identidad de una Blade Runner y emprende una peligrosa misión.

Aunque sus caminos parecen distintos, ambas terminarán uniendo fuerzas para enfrentar una amenaza que podría cambiar el destino de ese mundo futurista.

El primer avance también deja ver que la producción conservará la esencia visual que convirtió a Blade Runner en una obra de culto. Megaciudades iluminadas por anuncios de neón, vehículos futuristas, lluvia constante y una atmósfera sombría vuelven a ser protagonistas en una historia marcada por los dilemas sobre la identidad, la memoria y la inteligencia artificial.

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Además de Michelle Yeoh y Hunter Schafer, el reparto está integrado por Tom Burke, Dimitri Abold, Lewis Gribben, Katelyn Rose Downey, Daniel Rigby, Amy Lennox, Johnny Harris y Sheila Atim, entre otros actores que darán vida a esta nueva entrega.

La serie contará con ocho episodios y estará dirigida por Jonathan van Tulleken, mientras que Silka Luisa asumirá el rol de showrunner. Ridley Scott, creador de la película original de 1982, participa como productor ejecutivo para garantizar la continuidad del universo cinematográfico.

Con el estreno del primer tráiler también se confirmó que Blade Runner 2099 llegará al catálogo de Prime Video el 25 de noviembre de 2026, una fecha con la que la plataforma buscará convertir la serie en uno de sus lanzamientos más importantes del año.