Las novedades de Netflix para el 23 de julio: conozca los nuevos lanzamientos

Netflix continúa renovando su catálogo con el objetivo de ofrecer nuevas alternativas para quienes buscan series, películas, documentales y realities para disfrutar desde casa.

58 millones de personas la han visto en 11 días: la nueva miniserie de Netflix que paraliza al mundo

Como parte de las actualizaciones de julio, la plataforma incorporó varias producciones de distintos géneros, dirigidas a públicos con intereses muy variados.

Para este 23 de julio, los usuarios encontrarán desde historias de romance y acción hasta un documental basado en un caso real y nuevas temporadas de producciones que ya cuentan con seguidores.

‘Te quiero desde siempre’

Los amantes de las historias románticas podrán encontrar en Te quiero desde siempre una producción enfocada en los sentimientos que nacen a partir de una amistad.

La película sigue la historia de Haya, una joven cuya vida cambia por completo cuando descubre que su mejor amigo está comprometido. A partir de ese momento, comienza a cuestionarse si el amor que siempre buscó estuvo frente a ella todo el tiempo.

‘El cobrador de deudas’

La historia presenta a un antiguo cobrador de deudas que, tras recibir un diagnóstico terminal, decide regresar al mundo criminal que había dejado atrás.

Su objetivo será enfrentar una violenta organización para proteger a quienes se han convertido en sus víctimas, mientras intenta hacer las paces con los errores de su pasado.

‘Una tóxica historia de amor’

La producción relata cómo una serie de correos electrónicos amenazantes termina desencadenando un complejo plan de venganza que involucra a un alguacil recién casado y a su expareja.

A medida que avanza el relato, el documental reconstruye los hechos y muestra cómo evolucionó uno de los casos que más llamó la atención por sus inesperados giros.

‘Kaulitz y Kaulitz’

La producción vuelve a abrir las puertas de la vida cotidiana de Tom y Bill Kaulitz, los reconocidos hermanos y músicos alemanes, quienes comparten momentos de su rutina entre Los Ángeles y Alemania.

El programa combina escenas familiares, proyectos profesionales y aspectos poco conocidos de la vida de los artistas.

‘Nueva vida en Ransom Canyon’

La serie gira alrededor de varias familias de ganaderos cuyos intereses se cruzan entre rivalidades, relaciones sentimentales y conflictos por preservar su legado.

A lo largo de la historia, los personajes deberán enfrentar decisiones que pondrán a prueba tanto sus vínculos personales como el futuro de la comunidad donde viven.