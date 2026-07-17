‘Cien años de soledad’: revelador tráiler de la segunda temporada de la famosa serie de Netflix

Netflix continúa innovando su catálogo, abriéndole paso a producciones que conquistaron al público internacional. Cada mes llegan propuestas distintas, tal y como es el caso de la serie de Cien años de soledad, la cual llega en agosto.

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El más reciente avance de Cien años de soledad anticipa el tramo final de la historia de la familia Buendía y muestra algunos de los acontecimientos más determinantes que marcarán el destino de Macondo.

Las imágenes reflejan el paso de los años, los profundos cambios que experimentará el pueblo, la llegada del progreso y las consecuencias que este traerá para sus habitantes, mientras la antigua prosperidad da paso a un inevitable proceso de decadencia.

El adelanto también permite conocer a varios de los actores que se incorporan a esta etapa de la producción:

Julián Román interpretará a los gemelos Buendía; María Adelaida Puerta dará vida a Amaranta Buendía; Ángela Cano asumirá el papel de Petra Cotes; Carla Baratta encarnará a Fernanda del Carpio; Daniella Reyes será Remedios, la Bella, y Juanita Molina interpretará a Meme. Asimismo, regresan personajes fundamentales como el coronel Aureliano Buendía, nuevamente interpretado por Claudio Cataño, y Úrsula Iguarán, encarnada por Marleyda Soto.

Con el lanzamiento del tráiler oficial y del nuevo arte promocional, la producción inicia la cuenta regresiva hacia su desenlace. La adaptación de la emblemática novela de Gabriel García Márquez se consolidó como uno de los proyectos audiovisuales más ambiciosos realizados en América Latina, al haber sido filmada completamente en Colombia, en español y con el acompañamiento de la familia del escritor colombiano.