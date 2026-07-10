Lucky - Miniserie

'Lucky', un thriller de acción de Anya Taylor-Joy que reúne a enormes talentos. Foto: Apple TV

Nueva, intensa e intrigante miniserie protagonizada por Anya Taylor-Joy (ganadora del Globo de Oro y del Premio SAG, y nominada al Emmy). Lucky se basa en la novela homónima, bestseller del New York Times, de Marissa Stapley. Taylor-Joy interpreta a Lucky, una joven que dejó atrás la vida criminal en la que creció hace años, pero que ahora debe abrazar su lado más oscuro y criminal por última vez en un intento desesperado por escapar de su pasado. El elenco, repleto de estrellas, también incluye a Annette Bening, Timothy Olyphant (hablamos con él, espere la entrevista este fin de semana), Aunjanue Ellis-Taylor, Drew Starkey, Clifton Collins Jr. y William Fichtner. Estrena el miércoles 15 de julio.

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Snoopy presenta: Hogar, dulce hogar - Especial

Snoopy y Charlie Brown, íconos eternos. Foto: Apple TV

Cuando la querida caseta de Snoopy se vende por accidente en una venta de garaje, nuestro amigo queda devastado. Al fin y al cabo, allí fue donde nació su imaginación y donde guarda todas sus cosas favoritas... Se estrena el viernes 31 de julio.

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Ted Lasso - Serie, cuarta temporada

El show que cimentó a Apple TV regresa... ¿le quedará algo por decir? Seguro. Foto: Apple TV

Regresando este verano con su inesperada cuarta temporada, Ted Lasso planea no arruinar su legado como una de las comedias más aclamadas de la historia. Personajes favoritos de la audiencia, como la ganadora del Emmy Hannah Waddingham, Juno Temple, el ganador del Emmy Brett Goldstein, Brendan Hunt y Jeremy Swift, regresan como sus célebres personajes, junto con nuevas incorporaciones de esta nueva entrega: Tanya Reynolds, Jude Mack, Faye Marsay, Rex Hayes, Aisling Sharkey, Abbie Hern y Grant Feely.

En estos episodios, Ted regresa a Richmond para afrontar su mayor reto hasta la fecha: entrenar a un equipo de fútbol femenino de segunda división. A lo largo de la temporada, Ted y el equipo aprenden a tomar riesgos que nunca imaginaron. Estrena el miércoles 5 de agosto.

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Caballos lentos - serie, sexta temporada

Para algunos, en 'Slow Horses' Gary Oldman entrega su mejor rol. Foto: Apple TV

Ganadora de los premios Emmy y Bafta, Caballos lentos es una apludida serie de espionaje protagonizada por el ganador del Óscar Gary Oldman. En su sexta temporada, los pobres “caballos” se convierten en fugitivos cuando Diana Taverner los involucra en un peligroso juego de represalias y venganza. La serie no pierde su humor negro, mientras sigue a un disfuncional grupo de agentes de inteligencia británicos relegados a Slough House, el departamento de castigo del MI5 (donde terminaron por algún error que cometieron). Gary Oldman es Jackson Lamb, el brillante pero malhumorado líder de un equipo envuelto en las intrigas, engaños y dobles juegos del mundo del espionaje.

El reparto también suma a Kristin Scott Thomas, a Jack Lowden; Saskia Reeves; el nominado al BAFTA de Televisión Christopher Chung, Lenny Rush, a Jonathan Pryce y a Hugo Weaving, la nueva y brillante incorporación. Estrena el miércoles 16 de septiembre.

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Tenzing - película

Basada en hechos reales, 'Tenzing' cuenta la historia de Tenzing Norgay (Genden Phuntsok), la primera persona en conquistar la cima del Monte Everest. Foto: Apple TV

Basada en hechos reales, Tenzing cuenta la historia de Tenzing Norgay (Genden Phuntsok), un talentoso escalador del Himalaya que, junto al montañista neozelandés Edmund Hillary (Tom Hiddleston), fue la primera persona en conquistar la cima del Monte Everest. Impulsado por su esposa Dawa (Thinley Lhamo), Tenzing encuentra una aliada en Jill Henderson (Caitríona Balfe), secretaria de la expedición. Juntos logran convencer al coronel John Hunt (Willem Dafoe) de que Tenzing debe formar parte del equipo británico de escalada, no simplemente estar a su servicio.

Mientras los escaladores occidentales ven el “Everest” como una montaña que debe ser conquistada, Tenzing honra a “Chomolungma” como la sagrada madre diosa. Lo que sigue es un ascenso marcado tanto por las tensiones entre diferentes orígenes, clases sociales y ambiciones encontradas, como por los peligros de la propia montaña. Pero, en lo más alto del mundo, el imperio, la jerarquía y las aspiraciones quedan atrás, dejando a dos personas ajenas unidas por el respeto y la confianza mutuos; y para Tenzing, representa el cumplimiento de un sueño de toda la vida y de un llamado espiritual.

Dirigida por la galardonada cineasta Jennifer Peedom. En cines selectos viernes 9 de octubre; en Apple TV, viernes 16 de octubre.