El ‘bombazo’ de Netflix para los amantes del cine clásico: 35 películas de Cantinflas llegan a la plataforma

La plataforma de streaming Netflix anunció la incorporación de 35 películas clásicas protagonizadas por el icónico comediante y actor mexicano Mario Moreno Reyes, universalmente conocido como “Cantinflas”. La medida forma parte de una estrategia para conmemorar el Día del Cine Mexicano, fecha que se celebra este 15 de agosto, y busca consolidar la oferta de producciones latinoamericanas dentro del catálogo global de la compañía.
Los largometrajes del célebre intérprete estarán a disposición de los suscriptores a partir del próximo 1 de septiembre y permanecerán en la plataforma hasta marzo de 2027. Durante este periodo, la plataforma habilitará una sección dedicada a resaltar la cinematografía y las narrativas del país mexicano.
El anuncio fue respaldado por declaraciones de Carolina Leconte, vicepresidenta de Contenido para México y Licencias para América Latina de Netflix, quien destacó la importancia de integrar estas producciones históricas al catálogo actual:
“Nos encanta ser socios creativos del talento local y ver en pantalla las múltiples caras de México. Nuestro objetivo es contar historias audaces que entretengan y ofrezcan una perspectiva auténtica de la vida mexicana”, afirmó la ejecutiva.
El paquete de licencias abarca algunas de las obras más representativas de la época dorada del cine mexicano, entre las que destacan títulos como El bolero de Raquel, El padrecito, El analfabeto, Ni sangre ni arena, El bombero atómico, El siete machos, Su excelencia, Romeo y Julieta y El gendarme desconocido.
Mario Moreno Reyes (1911-1993) es considerado una de las figuras más influyentes del entretenimiento en habla hispana del siglo XX. A lo largo de su carrera, el actor filmó casi medio centenar de producciones.
Aunque la mayor parte de su filmografía se concentró en el mercado hispanohablante, Moreno también logró proyección internacional en la industria anglosajona tras protagonizar la adaptación cinematográfica de La vuelta al mundo en 80 días (1956), interpretación que le valió el premio Globo de Oro al Mejor Actor en Comedia o Musical.
A la par de la adquisición del catálogo de Cantinflas, Deadline confirmó que la plataforma ha dado luz verde a nuevos proyectos de producción original ambientados en territorio mexicano.
Listado completo de películas de Cantinflas en Netflix
A continuación, la lista completa de las 35 producciones que integrarán el catálogo especial a partir del 1 de septiembre:
- Ni sangre ni arena
- El gendarme desconocido
- Los tres mosqueteros
- El circo
- Romeo y Julieta
- Gran Hotel
- Un día con el diablo
- Soy un prófugo
- A volar joven
- El supersabio
- El mago
- El portero
- El siete machos
- Si yo fuera diputado
- El bombero atómico
- El señor fotógrafo
- Caballero a la medida
- Abajo el telón
- El bolero de Raquel
- Sube y baja
- El analfabeto
- El extra
- Entrega inmediata
- El padrecito
- El señor doctor
- Su excelencia
- Por mis pistolas
- Un Quijote sin mancha
- El profe
- Don Quijote cabalga de nuevo
- Conserje en condominio
- El ministro y yo
- El patrullero 777
- El barrendero
- Pepe