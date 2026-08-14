El ‘bombazo’ de Netflix para los amantes del cine clásico: 35 películas de Cantinflas llegan a la plataforma

La plataforma de streaming Netflix anunció la incorporación de 35 películas clásicas protagonizadas por el icónico comediante y actor mexicano Mario Moreno Reyes, universalmente conocido como “Cantinflas”. La medida forma parte de una estrategia para conmemorar el Día del Cine Mexicano, fecha que se celebra este 15 de agosto, y busca consolidar la oferta de producciones latinoamericanas dentro del catálogo global de la compañía.

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Los largometrajes del célebre intérprete estarán a disposición de los suscriptores a partir del próximo 1 de septiembre y permanecerán en la plataforma hasta marzo de 2027. Durante este periodo, la plataforma habilitará una sección dedicada a resaltar la cinematografía y las narrativas del país mexicano.

El anuncio fue respaldado por declaraciones de Carolina Leconte, vicepresidenta de Contenido para México y Licencias para América Latina de Netflix, quien destacó la importancia de integrar estas producciones históricas al catálogo actual:

“Nos encanta ser socios creativos del talento local y ver en pantalla las múltiples caras de México. Nuestro objetivo es contar historias audaces que entretengan y ofrezcan una perspectiva auténtica de la vida mexicana”, afirmó la ejecutiva.

El paquete de licencias abarca algunas de las obras más representativas de la época dorada del cine mexicano, entre las que destacan títulos como El bolero de Raquel, El padrecito, El analfabeto, Ni sangre ni arena, El bombero atómico, El siete machos, Su excelencia, Romeo y Julieta y El gendarme desconocido.

Mario Moreno Reyes (1911-1993) es considerado una de las figuras más influyentes del entretenimiento en habla hispana del siglo XX. A lo largo de su carrera, el actor filmó casi medio centenar de producciones.

Aunque la mayor parte de su filmografía se concentró en el mercado hispanohablante, Moreno también logró proyección internacional en la industria anglosajona tras protagonizar la adaptación cinematográfica de La vuelta al mundo en 80 días (1956), interpretación que le valió el premio Globo de Oro al Mejor Actor en Comedia o Musical.

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A la par de la adquisición del catálogo de Cantinflas, Deadline confirmó que la plataforma ha dado luz verde a nuevos proyectos de producción original ambientados en territorio mexicano.

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Listado completo de películas de Cantinflas en Netflix

A continuación, la lista completa de las 35 producciones que integrarán el catálogo especial a partir del 1 de septiembre:

Ni sangre ni arena

El gendarme desconocido

Los tres mosqueteros

El circo

Romeo y Julieta

Gran Hotel

Un día con el diablo

Soy un prófugo

A volar joven

El supersabio

El mago

El portero

El siete machos

Si yo fuera diputado

El bombero atómico

El señor fotógrafo

Caballero a la medida

Abajo el telón

El bolero de Raquel

Sube y baja

El analfabeto

El extra

Entrega inmediata

El padrecito

El señor doctor

Su excelencia

Por mis pistolas

Un Quijote sin mancha

El profe

Don Quijote cabalga de nuevo

Conserje en condominio

El ministro y yo

El patrullero 777

El barrendero

Pepe