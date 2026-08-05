Margarita Rosa de Francisco llega a Netflix con la segunda parte de ‘Cien años de soledad’: fecha y detalles del personaje

La adaptación audiovisual de Cien años de soledad producida por Netflix celebra el lanzamiento de su segunda entrega con un evento de estreno en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo de Bogotá. Esta nueva etapa de la producción, compuesta por siete episodios, marca el cierre de la historia basada en la obra fundamental de Gabriel García Márquez y suma a su reparto a la actriz colombiana Margarita Rosa de Francisco en el papel de Fernanda del Carpio.

Sin un solo minuto desperdiciado: la saga de ciencia ficción que redefinió el terror y regresa para su capítulo final

Tras el desempeño de la primera parte —que se posicionó durante cuatro semanas consecutivas entre las producciones de habla no inglesa más vistas de la plataforma, según cifras destacadas en el evento por Cristina Umaña, presidenta de la Academia Colombiana de Cine—, la narración da un paso hacia la fase final del relato.

En esta entrega, la trama abandona la etapa de fundación del pueblo para adentrarse en las transformaciones políticas y sociales de la región. De acuerdo con declaraciones de la directora principal, Laura Mora, el foco de la historia se desplaza de la dinámica puramente familiar hacia el entorno colectivo.

Mientras que la primera entrega se centró en los orígenes de la familia Buendía y la creación del pueblo, la segunda explora el impacto de las guerras civiles, la llegada del ferrocarril y el establecimiento de la compañía bananera.

Es una de las producciones más esperadas de la plataforma de streaming. Foto: Netflix

El codirector Carlos Moreno señaló en el mismo espacio que la producción busca reflejar las tensiones sociales presentes en el texto original, con énfasis en la vigencia de sus temáticas dentro del contexto latinoamericano.

La segunda parte de la serie introduce personajes clave en la decadencia de la estirpe. Entre ellos destaca Fernanda del Carpio, interpretada por Margarita Rosa de Francisco, cuya incorporación constituye una de las novedades del elenco. En declaraciones recogidas por EFE durante la alfombra roja, la actriz reflexionó sobre el valor del proyecto y su relación con la literatura:

“El libro no se puede repetir, el libro es inalcanzable, entonces el lector no se puede perder la oportunidad de experimentar la infinitud de ese libro y de contemplarse como ser humano en ese libro. Pero la serie tiene mucha belleza; las imágenes se han acercado a esos momentos memorables de esta novela con un respeto y una poesía que, digo yo, hacen que valga la pena verla”.

Por su parte, la actriz Marleyda Soto aborda la etapa de envejecimiento de Úrsula Iguarán, matriarca de la familia, y caracteriza el papel como un desafío dramático centrado en el contraste entre la pérdida de fuerza física del personaje y el deterioro progresivo de su entorno.

El montaje de Macondo se llevó a cabo en una zona rural del departamento del Tolima, lo que requirió un despliegue técnico sin precedentes para la televisión regional. Durante el evento de presentación en Bogotá, Francisco Ramos, vicepresidente de contenidos para Latinoamérica de Netflix, recordó que el proyecto inició formalmente en marzo de 2019 tras un acuerdo con la familia del Nobel de Literatura, y superó las reservas históricas sobre la viabilidad de adaptar la novela a la pantalla.

La alfombra roja contó con la asistencia de figuras clave del reparto, como Julián Román y Diego Vásquez, así como de directores y miembros del equipo técnico. El calendario de la plataforma establece que, tras el inicio de esta segunda parte, el cierre definitivo de la producción, titulado El Gran Final, estará disponible en pantalla el próximo 26 de agosto.