Netflix: los estrenos imperdibles de la primera semana de agosto 2026

Netflix continúa renovando su catálogo con una nueva selección de títulos para arrancar agosto de 2026. Durante la primera semana del mes, la plataforma incorporará películas, series, documentales y producciones originales que prometen captar la atención de distintos tipos de espectadores, desde quienes buscan historias cargadas de acción y suspenso hasta los aficionados al drama, la comedia o el contenido familiar.
Como ya es habitual, el servicio de streaming apuesta por una combinación de estrenos internacionales y nuevas temporadas de producciones esperadas, ampliando así las opciones para quienes desean descubrir contenido reciente.
Sesame Street: Tormenta en Plaza Sésamo
Estreno: 3 de agosto.
Un fuerte huracán golpea Sesame Street y destruye el nido de Big Bird. Ante la situación, sus amigos se unen para brindarle apoyo y trabajar juntos en la construcción de un nuevo hogar, demostrando el valor de la solidaridad y la amistad.
Corazones rebeldes
Estreno: 4 de agosto.
Este reality de citas reúne a once jóvenes rebeldes que conviven durante 14 días bajo un mismo techo con la esperanza de encontrar el amor.
Entre desafíos, conflictos y nuevas conexiones, los participantes pondrán a prueba sus emociones mientras buscan una oportunidad para iniciar una relación.
Una esposa para Harry
Estreno: 5 de agosto.
Con el apoyo de Alex Cooper, reconocida por el pódcast Call Her Daddy, y de sus amigos más cercanos, Harry Jowsey, conocido por La pareja perfecta, emprende una nueva búsqueda sentimental.
A lo largo del programa intentará descubrir si finalmente puede encontrar el amor verdadero y dar un paso hacia una relación estable.
Cien años de soledad
Estreno: 5 de agosto.
Ambientada en el legendario pueblo de Macondo, la historia sigue a siete generaciones de la familia Buendía, cuyos integrantes enfrentan una antigua maldición, el peso de los recuerdos y un destino que parece imposible de evitar.
A lo largo de los años, deberán lidiar con los desafíos que marcan el pasado y el futuro de su linaje.
1670
Estreno: 5 de agosto.
Esta comedia satírica sigue la historia de un excéntrico noble que intenta gobernar un pueblo de Polonia en el año 1670.
Mientras enfrenta conflictos familiares, tensiones con los campesinos y situaciones cada vez más disparatadas, su peculiar forma de liderar convierte cada desafío en un auténtico caos.
El escándalo de Trustor desde dentro
Estreno: 5 de agosto.
A través del testimonio de especialistas y personas vinculadas al caso, este documental repasa el escándalo financiero que rodeó la adquisición ilegal de una empresa sueca en la década de los noventa.
Además, reconstruye cómo salió a la luz la investigación y el papel que desempeñaron quienes revelaron una de las mayores controversias económicas de la época.
Pollo a lo grande: Una conspiración de comida rápida
Estreno: 5 de agosto.
El comediante Mo Gilligan se embarca en un experimento en el que consume pollo frito durante 28 días mientras recorre Estados Unidos y el Reino Unido.
A lo largo del viaje, explora el origen de este popular alimento, el impacto de su consumo y el funcionamiento de la industria que gira en torno a uno de los antojos más populares.
Mi vida con los chicos Walter
Estreno: 6 de agosto.
Tras sufrir una dolorosa pérdida, una adolescente comienza una nueva etapa en un pequeño pueblo, donde pasa a formar parte de una familia numerosa.
En medio de los cambios y los desafíos, descubrirá el valor del amor, la amistad y la esperanza mientras intenta reconstruir su vida.