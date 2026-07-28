Estrenos de Prime Video en agosto: las series y películas imperdibles que llegan a la plataforma

Agosto llega con una renovada oferta de estrenos en Prime Video, plataforma que continúa fortaleciendo su catálogo con producciones originales, esperadas películas y nuevas temporadas de series que prometen captar la atención de los suscriptores.

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La programación del mes incluye títulos para distintos públicos, desde historias de acción y suspenso hasta comedias, dramas y propuestas familiares.

Entre los lanzamientos más destacados se encuentran producciones que han generado expectativa desde su anuncio, así como películas que debutan directamente en el servicio tras su paso por las salas de cine.

Esta nueva opción de la plataforma genera sorpresas entre los usuarios. Foto: Anadolu via Getty Images

‘Sterling Point’: 5 de agosto

La historia sigue a Annie Jacobson, una adolescente de 17 años originaria de Nueva York que recibe como herencia la enigmática isla de su abuelo, ubicada en Canadá.

‘Carrera de bestias’: 5 de agosto

Ambientada en un Río de Janeiro del futuro marcado por una profunda crisis ambiental y una fuerte desigualdad social, la historia gira en torno a la Carrera de la Bestia, una competencia extrema convertida en el espectáculo más popular.

‘Nadie nos va a extrañar’: 7 de agosto

Tras la pérdida de Memo, cuatro amigos afrontan su último año de preparatoria mientras intentan sobrellevar el duelo. Aunque su negocio y el vínculo que los une siguen siendo su principal apoyo, la llegada de una nueva competencia pone en riesgo todo lo que han construido.

‘Reacher’: 12 de agosto

En la cuarta temporada de Reacher, un trágico encuentro en el metro arrastra a Jack Reacher a un juego mortal contra enemigos sumamente poderosos. Esta nueva entrega está basada en la novela “Mañana no estás”, de Lee Child.

‘The Last Sunrise’: 26 de agosto

Ry, una universitaria con una enfermedad crónica, pasa el verano en Mallorca con su madre. Allí se enamora de Julián y empieza a vivir el presente, hasta que su salud y secretos familiares amenazan con cambiarlo todo.

Betty La Fea: Más Fea Que Nunca: 28 de agosto

La serie vuelve con una imagen renovada y una historia que busca reconectar con los seguidores desde sus primeros episodios. Una de las principales novedades de esta entrega es el esperado reencuentro de todos los integrantes de El Cuartel de las Feas, un hecho que no ocurría desde la novela original.

Barreda: 28 de agosto

Esta producción de ficción recrea uno de los casos criminales más impactantes de la historia de Argentina. La trama está inspirada en el crimen cometido por Ricardo Barreda, un odontólogo que asesinó a su esposa, su suegra y sus dos hijas dentro de su vivienda, un hecho que conmocionó al país y permanece como uno de los más recordados.