Prime Video retirará en 8 días una película de acción que todos deberían ver al menos una vez

El catálogo de Prime Video suele renovarse con frecuencia y, en ese proceso, algunas producciones terminan abandonando la plataforma sin hacer demasiado ruido.

Ese es el caso de El tren del infierno (Runaway Train), una película que, con el paso de los años, se ha convertido en un título de culto para los amantes del cine de acción y que solo permanecerá disponible durante los próximos ocho días.

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Estrenada en 1985, la producción es recordada por su ritmo frenético, la intensidad de sus interpretaciones y una historia que mezcla tensión, supervivencia y drama psicológico.

Aunque no suele aparecer entre las recomendaciones más populares de los servicios de streaming, muchos críticos y seguidores del género la consideran una de las películas de acción más destacadas de la década de los 80.

La historia gira en torno a Manny, interpretado por Jon Voight, un experimentado recluso que logra escapar de una prisión de máxima seguridad ubicada en Alaska junto a Buck, personaje al que da vida Eric Roberts. Lo que inicialmente parece una oportunidad para recuperar la libertad pronto se transforma en una lucha desesperada por sobrevivir.

En medio de su huida, ambos consiguen abordar un tren con la intención de alejarse de quienes los persiguen. Sin embargo, el plan cambia de manera radical cuando el maquinista sufre un infarto, dejando el convoy completamente fuera de control. Sin posibilidad de frenar y aumentando cada vez más la velocidad, el tren se convierte en una trampa de la que parece imposible escapar.

A partir de ese momento, la película desarrolla una carrera contrarreloj cargada de tensión, en la que los protagonistas no solo deben enfrentarse al peligro del tren desbocado, sino también a sus propios conflictos internos y al pasado que los persigue.

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Uno de los aspectos más llamativos de El tren del infierno es la historia detrás de su producción. El proyecto nació inspirado en un hecho real y, en un comienzo, estaba pensado como una película estadounidense ambientada en el estado de Nueva York durante los primeros años de la década de 1970.

Gracias a esa combinación de drama, adrenalina y personajes complejos, El tren del infierno terminó consolidándose como una de esas películas que han resistido el paso del tiempo y que siguen siendo recomendadas por quienes disfrutan del cine de acción clásico.