Lorenza Panero es reconocida por su producción multidisciplinaria en pintura, luminografía, obra gráfica, e instalación. Su obra se caracteriza por una experimentación constante y un riguroso enfoque inquisitivo hacia las múltiples fuentes de información en el mundo. Y presenta estos días su nuevo trabajo en Bogotá, en una exposición conjunta con la artista Natalia Mendieta.

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A lo largo de su prolífica trayectoria, Panero ha desafiado los límites de los materiales y de los procesos en una original investigación en la creación de imágenes y experiencias.

Se le conoce ampliamente por su luminografía, resultado de su innovador uso de la luz para crear imágenes únicas sin cámara en el cuarto oscuro. Su uso del color y movimiento de gran escala construye realidades poéticas se despliegan en el tiempo y el espacio, sugiriendo lugares de vulnerabilidad emotiva.

Colombo-americana, nacida en Nueva York, la artista vive y trabaja en Bogotá. Desde 1985 presenta numerosas exposiciones individuales y ha sido incluida en varias muestras en museos latinoamericanos. Formada en el Rhode Island School of Design (BFA) y Hunter College (MFA) en pintura, arte público e instalación.

Su obra explora la relación entre los seres humanos y su medioambiente y su trabajo se enfoca en momentos efímeros y las experiencias fugaces que se perciben de forma emocional, y generan un deseo de seguridad. Sus paisajes evocativos borran la línea entre el realismo y la abstracción.

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“Como artista visual interdisciplinaria, trabajo principalmente en pintura, luminografía, e instalación. Mi vida como ciudadana de América del norte y América del sur me ha alineado con las prácticas de pensamiento abierto que eluden los límites conceptuales y abarcan la experimentación tanto en procesos como en materiales, en una búsqueda esencial de diversificar la expresión y reconocer la multiplicidad del significado“, afirma la artista. “Trabajo para hacer visibles las conexiones entre nosotros y para resaltar el sentimiento de ansiedad cuando nos enfrentamos a lo espiritual en la vida”.

‘Evanescente’

Ana Lucía Arbeláez, curadora de la exposición, explica: “Lorenza no trabaja con lo sólido, trabaja con lo que apenas se deja sostener con las manos. Su pintura y su obra sobre papel viven en un terreno etéreo, más cercano al aire o al agua que a la tierra — todo tiende a disolverse, a perder el borde, a convertirse en atmósfera antes que en forma. David Manzur ya lo notaba en su trabajo hace unos años: hay algo de “mundo onírico, mágico y misterioso” en esas imágenes, más cercano a un estado de ánimo que a un lugar concreto. La luz de un momento del día, la sensación de estar cerca o lejos de algo que nunca termina de precisarse. Aquí no hay un lugar que identificar, sino algo que se siente antes de poder describirse”.

Sus obras, su proceso

'Flamenca', Lorenza Panero. Foto: Óscar Monsalve

El proceso y los materiales definen el eje físico de la obra. Caracterizado por movimiento, un centelleo constante, y multiplicidad significativa, donde empuja las fronteras, probando los límites del color y del tono, de la estructura y el contorno, invitando así a dialogar sobre sentido y forma.

Este cuestionamiento introduce pensamientos sobre la naturaleza del individuo, la comunidad, el lugar y la naturaleza, como conceptos y como procesos que envuelven nuestra existencia.

'Secreto Amor', Lorenza Panero. Foto: Óscar Monsalve

“Los espacios que construyo se basan en la naturaleza y nuestra relación al mundo real. Nutridos y definidos por las mitologías de nuestro tránsito en el planeta, estos son lugares de memoria, de anhelo, y de comunión. Los espacios cargados de significado emocional presentan una manera de ver la naturaleza como una realidad tanto fuerte como sagrada. Mi trabajo teje lo sublime con lo peligroso, e invita a cuestionar la responsabilidad del individuo y su capacidad de acción en el mundo”, explica Panero.

Entrando Al Mar (med), Lorenza Panero Foto: Óscar Monsalve

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“Mis ‘paisajes’ se convierten en lugares para cuestionar la relación entre la humanidad y su entorno, y para enfrentar nuestra capacidad para coexistir”.

'Supo El Mistral', Lorenza Panero. Foto: Óscar Monsalve

*Evanescente abre hasta el 9 de septiembre en la galería la Balsa de Bogotá (Carrera 9 73-44 Local 2B). Lunes a viernes: 10:00 a.m. - 6:00 p.m.; Sábados: 11:00 a.m. - 2:00 p.m.