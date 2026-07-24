Lorenza Panero es reconocida por su producción multidisciplinaria en pintura, luminografía, obra gráfica, e instalación. Su obra se caracteriza por una experimentación constante y un riguroso enfoque inquisitivo hacia las múltiples fuentes de información en el mundo. Y presenta estos días su nuevo trabajo en Bogotá, en una exposición conjunta con la artista Natalia Mendieta.
A lo largo de su prolífica trayectoria, Panero ha desafiado los límites de los materiales y de los procesos en una original investigación en la creación de imágenes y experiencias.
Se le conoce ampliamente por su luminografía, resultado de su innovador uso de la luz para crear imágenes únicas sin cámara en el cuarto oscuro. Su uso del color y movimiento de gran escala construye realidades poéticas se despliegan en el tiempo y el espacio, sugiriendo lugares de vulnerabilidad emotiva.
Colombo-americana, nacida en Nueva York, la artista vive y trabaja en Bogotá. Desde 1985 presenta numerosas exposiciones individuales y ha sido incluida en varias muestras en museos latinoamericanos. Formada en el Rhode Island School of Design (BFA) y Hunter College (MFA) en pintura, arte público e instalación.
Su obra explora la relación entre los seres humanos y su medioambiente y su trabajo se enfoca en momentos efímeros y las experiencias fugaces que se perciben de forma emocional, y generan un deseo de seguridad. Sus paisajes evocativos borran la línea entre el realismo y la abstracción.
“Como artista visual interdisciplinaria, trabajo principalmente en pintura, luminografía, e instalación. Mi vida como ciudadana de América del norte y América del sur me ha alineado con las prácticas de pensamiento abierto que eluden los límites conceptuales y abarcan la experimentación tanto en procesos como en materiales, en una búsqueda esencial de diversificar la expresión y reconocer la multiplicidad del significado“, afirma la artista. “Trabajo para hacer visibles las conexiones entre nosotros y para resaltar el sentimiento de ansiedad cuando nos enfrentamos a lo espiritual en la vida”.
‘Evanescente’
Ana Lucía Arbeláez, curadora de la exposición, explica: “Lorenza no trabaja con lo sólido, trabaja con lo que apenas se deja sostener con las manos. Su pintura y su obra sobre papel viven en un terreno etéreo, más cercano al aire o al agua que a la tierra — todo tiende a disolverse, a perder el borde, a convertirse en atmósfera antes que en forma. David Manzur ya lo notaba en su trabajo hace unos años: hay algo de “mundo onírico, mágico y misterioso” en esas imágenes, más cercano a un estado de ánimo que a un lugar concreto. La luz de un momento del día, la sensación de estar cerca o lejos de algo que nunca termina de precisarse. Aquí no hay un lugar que identificar, sino algo que se siente antes de poder describirse”.
Sus obras, su proceso
El proceso y los materiales definen el eje físico de la obra. Caracterizado por movimiento, un centelleo constante, y multiplicidad significativa, donde empuja las fronteras, probando los límites del color y del tono, de la estructura y el contorno, invitando así a dialogar sobre sentido y forma.
Este cuestionamiento introduce pensamientos sobre la naturaleza del individuo, la comunidad, el lugar y la naturaleza, como conceptos y como procesos que envuelven nuestra existencia.
“Los espacios que construyo se basan en la naturaleza y nuestra relación al mundo real. Nutridos y definidos por las mitologías de nuestro tránsito en el planeta, estos son lugares de memoria, de anhelo, y de comunión. Los espacios cargados de significado emocional presentan una manera de ver la naturaleza como una realidad tanto fuerte como sagrada. Mi trabajo teje lo sublime con lo peligroso, e invita a cuestionar la responsabilidad del individuo y su capacidad de acción en el mundo”, explica Panero.
“Mis ‘paisajes’ se convierten en lugares para cuestionar la relación entre la humanidad y su entorno, y para enfrentar nuestra capacidad para coexistir”.
*Evanescente abre hasta el 9 de septiembre en la galería la Balsa de Bogotá (Carrera 9 73-44 Local 2B). Lunes a viernes: 10:00 a.m. - 6:00 p.m.; Sábados: 11:00 a.m. - 2:00 p.m.