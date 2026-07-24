Durante 17 años, Andrés Restrepo y Alejandro González han construido una de las propuestas de autor más reconocibles de la moda colombiana. Fundadores de Alado, la firma antioqueña ha convertido la investigación histórica, la artesanía y la exploración del patrimonio cultural en el eje de un lenguaje propio que ha logrado posicionarse dentro y fuera del país.

Ahora, los diseñadores serán los encargados de abrir la programación oficial de Colombiamoda 2026 con La Aurora, una colección que mira hacia el corazón cafetero colombiano para preguntarse qué significa diseñar desde el territorio y cómo la moda puede convertirse en una herramienta para preservar la memoria.

La pasarela se presentará el próximo 28 de julio al mediodía y, más que un homenaje al café, busca retratar el universo humano, cultural y simbólico que existe alrededor de una de las industrias que ha marcado la historia nacional.

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Alado inaugura Colombiamoda 2026 con ‘La Aurora’, una colección inspirada en las mujeres de la cultura cafetera Foto: Cortesía: Alado

“Desde el inicio entendimos que no queríamos hacer una colección sobre el café, sino sobre todo lo que existe alrededor de él. Nos interesaba hablar del territorio, de la memoria, de las personas y de la manera en que el paisaje ha construido una identidad cultural”, explicaron Andrés Restrepo y Alejandro González en conversación con SEMANA.

El proyecto nació tras varios meses de investigación en fincas cafeteras de El Retiro, Antioquia. Allí, los creativos convivieron con mujeres caficultoras, escucharon sus testimonios y documentaron sus rutinas. El resultado fue una colección que se aleja de las representaciones más obvias para centrarse en los detalles: las manos que seleccionan los granos, los costales desgastados por el tiempo, la neblina del amanecer y las prendas que pasan de generación en generación.

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La apuesta también plantea una reflexión sobre el lugar de la figuración en el diseño contemporáneo. Para Alado, recurrir a elementos reconocibles no necesariamente implica caer en el cliché. La clave, sostienen, está en la intención y en la capacidad de convertir esos símbolos en puntos de partida para nuevas interpretaciones.

Alado inaugura Colombiamoda 2026 con ‘La Aurora’, una colección inspirada en las mujeres de la cultura cafetera Foto: Cortesía: Alado

Una colección que nace de la memoria campesina

El mayor hallazgo del proceso de investigación fue descubrir que la estética cafetera no responde a una búsqueda ornamental, sino a una construcción histórica ligada al trabajo y a la vida cotidiana.

Delantales, bolsillos amplios, sombreros, capas y textiles resistentes aparecieron como piezas fundamentales de un relato en el que la funcionalidad terminó convirtiéndose, con el tiempo, en identidad cultural.

“Muchas de las prendas que vimos fueron transformándose para responder al trabajo diario. Eso es precisamente lo que nos interesa: esa relación con la memoria histórica. Más que copiar un vestuario tradicional, buscamos capturar su esencia y proyectarla hacia el presente”, señalaron los diseñadores.

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La Aurora está compuesta por 34 salidas que recorren simbólicamente el paisaje cafetero colombiano. A través de vestidos, chaquetas, faldas, pantalones, corsés y accesorios, la colección explora una paleta construida desde la tierra y el amanecer: crudos, marfiles, tonos café, verdes botánicos y negros profundos, acompañados por acentos rojos inspirados en los frutos maduros del café y en algunos elementos del vestuario tradicional.

La propuesta incorpora algodón, fique, tejidos artesanales, textiles elaborados con poliéster reciclado y algodón recuperado, además de bordados realizados a mano que evocan la flora del café, las herramientas de recolección y las formas geométricas del paisaje.

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Uno de los elementos más innovadores del proyecto fue el desarrollo, junto con Artextil, de un estampado orgánico elaborado a partir de la borra del café, un residuo generado en cada preparación. La iniciativa se convirtió en un ejercicio de investigación material que amplía las posibilidades de la sostenibilidad en la moda.

La colección también reivindica el trabajo artesanal. Algunas piezas fueron desarrolladas en telar horizontal, una técnica vinculada históricamente a la elaboración de ponchos y otras prendas tradicionales, estableciendo un diálogo entre saberes ancestrales y procesos contemporáneos.

La Aurora está compuesta por 34 salidas que recorren simbólicamente el paisaje cafetero colombiano. A través de vestidos, chaquetas, faldas, pantalones, corsés y accesorios, la colección explora una paleta construida desde la tierra y el amanecer: Foto: Cortesía: Alado

Para Restrepo y González, la identidad no es una tendencia ni un recurso visual, sino un método de trabajo que ha acompañado a la marca desde sus inicios.

“Cada colección parte de una investigación histórica, antropológica y territorial. No buscamos ilustrar una tradición, sino preguntarnos qué significa diseñar desde Colombia hoy. La identidad deja de ser únicamente una referencia al pasado para convertirse en un manifiesto de pertenencia y una herramienta de expresión”, afirmaron.

Mujeres caficultoras y una experiencia inmersiva en Colombiamoda

Alado inaugura Colombiamoda 2026 con ‘La Aurora’, una colección inspirada en las mujeres de la cultura cafetera Foto: Cortesía: Alado

Si hay una figura que atraviesa La Aurora, es la de las mujeres caficultoras y las chapoleras. Durante meses, Alado registró sus historias y descubrió un aspecto que, según los diseñadores, ha permanecido en un segundo plano dentro del relato oficial de la cultura cafetera.

La investigación evidenció el papel fundamental de las mujeres en la preservación de conocimientos, la sostenibilidad de las familias rurales y la transmisión de la memoria del territorio.

“Descubrimos mujeres que no solo cultivan café, sino que preservan conocimientos, cuidan el territorio y sostienen una memoria que pocas veces aparece en los discursos sobre la cultura cafetera colombiana. El diseño no puede apropiarse de esas experiencias; debe convertirse en una plataforma para contar sus historias”, aseguraron.

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Ese acercamiento dio origen a un documental que se estrenará durante Colombiamoda y que narrará las historias de cuatro caficultoras vinculadas al proyecto. Asimismo, en el espacio desarrollado junto a Kia dentro de la feria, las protagonistas podrán compartir y comercializar sus cafés de origen.

“Kia es un aliado que entiende que el diseño puede transformar la manera en que nos relacionamos con el mundo. Esta alianza demuestra que la sostenibilidad también consiste en visibilizar lo propio, generar oportunidades para quienes habitan el territorio y construir un futuro donde el desarrollo y la cultura avancen juntos”, señala.

La Aurora está compuesta por 34 salidas que recorren simbólicamente el paisaje cafetero colombiano. A través de vestidos, chaquetas, faldas, pantalones, corsés y accesorios, la colección explora una paleta construida desde la tierra y el amanecer: Foto: Cortesía: Alado

La puesta en escena promete convertirse en una de las sorpresas de la edición 2026. La musicalización combinará una atmósfera cinematográfica con sonidos del amanecer en la montaña: el canto de los pájaros, el viento entre los cafetales y las herramientas utilizadas en las jornadas de recolección acompañarán un recorrido pensado para transportar al espectador al instante en el que el campo despierta.

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La Aurora, precisamente, hace referencia a ese momento previo a la salida del sol, cuando el paisaje comienza a iluminarse y miles de familias inician una nueva jornada.

En un contexto en el que la moda latinoamericana sigue consolidando narrativas propias, la propuesta de Alado plantea una pregunta que trasciende las tendencias: cómo construir futuro sin perder de vista el origen.