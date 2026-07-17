IV Encuentro Continental en Estudios Afrolatinoamericanos en Cali: por la justicia étnico-racial

Del 22 al 24 de julio de 2026, Cali se convierte en un nodo global de conocimiento, investigación, saberes, culturas y acción colectiva en torno a la diáspora africana en América Latina y el Caribe, al acoger el IV Encuentro Continental en Estudios Afrolatinoamericanos. El evento es organizado por el Instituto de Investigaciones Afrolatinoamericanas de la Harvard University (ALARI), en alianza estratégica con el Centro de Estudios Afrodiaspóricos –CEAF– de la Universidad Icesi.

Selección del 13° Festival Internacional de Cine por los Derechos Humanos: 76 películas de 32 países

Este encuentro, que se realiza por segunda vez en América Latina y por primera vez en Cali, reunirá a más de 1.600 académicos, académicas, estudiantes, activistas, artistas y responsables de políticas públicas provenientes de todo el continente. La Universidad Icesi acogerá cerca de 300 paneles, 35 mesas redondas, talleres y presentaciones culturales, además de espacios colectivos de reflexión que integran academia, políticas públicas y experiencias comunitarias, consolidando así su posición como referente internacional en estudios afrolatinoamericanos.

“La realización de este encuentro en Cali es un paso clave para consolidar redes globales de conocimiento y articulación colectiva que reduzcan las brechas históricas que han limitado la producción de saberes sobre las poblaciones afrodescendientes en las Américas, impactando su reconocimiento y el diseño de políticas públicas que abran caminos de justicia étnico-racial en la región”, afirmó Yoseth Ariza-Araújo, director del CEAF.

El CEAF liderará una agenda de conversaciones que fortalecerán diálogos sobre equidad étnico-racial y justicia reparativa.

Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CELAC)**, la población afrodescendiente en la región alcanza los 134 millones de personas, equivalente al 21 % del total de la población. En este contexto, Cali se posiciona como una de las ciudades con mayor población afrodescendiente de América Latina, junto con ciudades como São Paulo, Río de Janeiro y Salvador. En Cali, según las cifras del DANE (2018), 637.023 personas se autorreconocen como afrodescendientes, equivalente al 28,6 por ciento de su población total.

El CEAF liderará una agenda de conversaciones que fortalecerán diálogos sobre equidad étnico-racial y justicia reparativa. Foto: Cristhian Lucumi / Centro de Estudios Afrodiaspóricos (CEAF) de la Universidad de Icesi

Estas cifras contrastan con persistentes desigualdades en acceso a educación, empleo, derechos territoriales y culturales, y otras garantías fundamentales para vivir con dignidad, reflejo de un racismo estructural ligado a los procesos coloniales. En este contexto, el encuentro adquiere un carácter estratégico al combinar investigación académica, diálogos comunitarios, conocimiento situado y acción global sobre justicia reparativa, equidad étnico-racial, género, medio ambiente y políticas públicas inclusivas.

Los espacios del encuentro abordarán una diversidad de disciplinas: afrofeminismos, antropología, arqueología, arquitectura y urbanismo, ciencia y tecnología, política, derecho, educación, historia, literatura, migraciones, artes, religiones, memoria histórica, salud pública, sociología y justicia ambiental. También se discutirán temas emergentes, como cambio climático, desigualdad estructural y movilizaciones sociales, promoviendo una mirada interdisciplinaria, inclusiva y aplicada sobre la diáspora africana.

De la partería a las bebidas ancestrales: así es el viaje por la primera ‘Ruta Afroturística’ de Colombia

“Este encuentro es una invitación a pensar el futuro de la equidad étnico-racial desde América Latina, reconociendo que aquí no solo nacen las historias, sino también la siembra de los conocimientos, epistemologías y agendas de investigación que nos permitirán construir otros futuros posibles para las próximas generaciones”, concluyó Ariza-Araújo.

Se espera la participación de 1.600 personas en cerca de 300 paneles, mesas redondas y espacios culturales, abordando afrofeminismos, justicia ambiental, historia, artes, educación, políticas públicas, entre otros temas.

El CEAF liderará además una agenda de conversaciones que profundizarán los diálogos sobre equidad étnico-racial y justicia reparativa, destacando sus 13 años de investigación, co-creación de conocimiento, apropiación social e incidencia pública en Colombia y la región.

*La programación completa y el registro estarán disponibles próximamente en la página web y redes sociales del CEAF.