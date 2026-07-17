De Cali para el mundo: la Clínica Imbanaco celebra 50 años como referente de innovación y salud

La historia de la Clínica Imbanaco es la prueba de una hazaña construida a pulso por un grupo de médicos empeñados en sacar adelante su proyecto de vida, brindando los mejores servicios de salud para los caleños. También es la demostración de lo que puede lograrse cuando la unión, el liderazgo y un sueño compartido se suman para construir lo que hoy son más de 114.000 metros cuadrados de infraestructura y una organización con más de 3.000 personas al servicio de la vida.

Imbanaco nació de la mente de 28 soñadores inspirados en “ofrecer servicios de salud de alta calidad a los vallecaucanos y crear un espacio acorde con las capacidades que se desarrollaban en la Escuela de Medicina de la Universidad del Valle, donde se formaron la mayoría de sus fundadores en la década de 1970”, explicaron desde el centro médico.

Desde entonces, la institución ha sido cuna de miles de médicos que han contribuido significativamente al desarrollo de la medicina y la investigación en Colombia. Una visión que, además, funcionó como el motor para consolidar una de las clínicas más avanzadas y de mayor calidad en América Latina.

Con sus ahorros, pero ante todo con el profesionalismo y el conocimiento que les inculcó la Facultad de Medicina de la Universidad del Valle, sus fundadores iniciaron un proyecto que comenzó con la adquisición de un lote donde construyeron una sede con consultorios y algunos servicios asistenciales.

Hoy, 50 años después, ese proyecto oficia como una de las clínicas más importantes para la medicina colombiana, “no solo por haber construido una trayectoria basada en la calidad y la excelencia, sino también por las certificaciones, acreditaciones y reconocimientos que la han consolidado como uno de los hospitales más seguros del país”, señalaron desde Imbanaco.

Innovación permanente

Para la Clínica Imbanaco, la innovación ha sido siempre un pilar estratégico, incorporando permanentemente tecnología de última generación y la actualización continua de sus profesionales.

Tecnología de punta y una atención centrada en el paciente: dos de los pilares de la Clínica Imbanaco. Foto: Clínica Imbanaco - API

En 2016, por ejemplo, la Clínica marcó un hito con la inauguración de su Sede Principal, un complejo arquitectónico construido bajo los más altos estándares para infraestructura hospitalaria que incorpora tecnologías modernas y eficientes, además de funcionalidad clínica con criterios de sostenibilidad.

Así mismo permitió ofrecer rutas de atención integrales, fortalecer los servicios diagnósticos, ampliar las áreas de hospitalización para cuidado crítico e incorporar quirófanos inteligentes que hacen posible la realización de procedimientos de alta complejidad, como trasplantes, neurocirugías y cirugías de reemplazo articular, entre otros.

Crecimiento global

En 2020 el Grupo Quirónsalud, el conglomerado de salud más importante de España y uno de los más relevantes de Europa, adquirió una participación accionaria mayoritaria en Imbanaco, integrando a la clínica como parte de su red de instituciones en Colombia, junto con otras siete entidades del grupo.

“Han sido cinco décadas al servicio de la salud de los vallecaucanos y de pacientes provenientes de diferentes regiones del mundo. Gracias a la internacionalización de sus servicios, Imbanaco continúa siendo un referente en salud no solo por su práctica médica, sino también por su compromiso con la humanización de la atención”, precisaron desde Imbanaco.

Sus fundadores iniciaron un proyecto que comenzó con la adquisición de un lote donde construyeron una sede con consultorios y algunos servicios asistenciales. Foto: Clínica Imbanaco - API

Como reconocimiento a este trabajo, en 2022 la Clínica Imbanaco recibió la certificación de Atención Centrada en la Persona, categoría Oro, otorgada por Planetree. “La fórmula que ha permitido consolidar a Imbanaco como una clínica de talla mundial radica en la combinación de su vocación de servicio con una práctica médica basada en los más altos estándares de calidad, respaldada por la acreditación internacional de Joint Commission International”, añadieron desde el centro médico.

Finalmente, lo que resta del 2026 representa un período de grandes desafíos. La institución continúa trabajando con foco en su estrategia corporativa, sustentada en tres pilares fundamentales: salud, experiencia del paciente y eficiencia. Para ello, la transformación digital y un modelo basado en medicina de valor son claves, poniendo más que nunca al paciente en el centro de todas las decisiones.

“Cada desafío que ha marcado las diferentes décadas de Imbanaco nos ha llevado a desaprender y aprender nuevamente del entorno, a innovar y a continuar ofreciendo una atención en salud respaldada por la calidad y la excelencia, con un enfoque humanizado que sitúa al paciente en el centro, brindándole la mejor atención con la vocación de servicio que nos caracteriza desde el momento de nuestra fundación”, concluyó la doctora Carolina Herrera Escandón, gerente general de la Clínica Imbanaco.

*Contenido elaborado con el apoyo de la Clínica Imbanaco.