¿Cómo se usa TransMiBici? Así puede ingresar al servicio que ofrece TransMilenio

TransMiBici es una de las innovaciones del sistema masivo de transporte en los últimos años. Estos biciparqueaderos de TransMilenio están distribuidos por toda la ciudad y buscan facilitar la movilidad de los usuarios que utilizan bicicletas como alimentadores.

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En total, hay 27 TransMiBicis en Bogotá con un total de 8.089 cupos disponibles, según la Secretaría Distrital de Movilidad. La Alcaldía prometió que son espacios seguros y que traen beneficios a los usuarios.

Para usarlos, los interesados deben seguir una serie de pasos. El primero es usar la bicicleta para llegar al portal o estación que cuente con TransMiBici. Luego debe comprar el pasaje y ubicar la entrada del TransMiBici e ingresar al sistema, validando el pasaje y con el vehículo a la mano.

“La primera vez que uses las TransMiBici que cuenten con sistema de control de acceso automatizado debes registrarte con cédula y tarjeta de propiedad de la bicicleta. Una vez realizado el registro, se requiere solo la cédula para el ingreso”, indicó la Secretaría de Movilidad.

Algunos TransMiBici cuentan con sistema de control de acceso móvil, por lo que es necesario presentar la cédula y tarjeta de propiedad al ingresar o salir mediante equipos móviles.

Luego se guarda la bicicleta, se asegura con cadena, candado y otros elementos de seguridad. Una vez esté almacenada, el usuario podrá dirigirse a las plataformas para ingresar al bus necesario. Al retirarla, solo podrá sacarla quien ingresó la bicicleta.

El pasaje gratis será cargado a la tarjeta personalizada del usuario. Foto: SDM

Los ciclistas que utilicen los parqueaderos de TransMiBici para luego entrar al sistema recibirán un pasaje gratis cada 30 validaciones en el sistema. Este será cargado a la tarjeta personalizada del pasajero.

¿Dónde están ubicados?

Los biciparqueaderos de TransMilenio están ubicados en 14 localidades de Bogotá y se dividen de esta forma:

Usaquén

Portal Norte

Estación Alcalá

Suba

Portal Suba

Engativá

Portal 80

Estación Av. Rojas

Portal El Dorado

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Chapinero

Estación Héroes

Estación El Virrey

Estación Marly

Teusaquillo

Estación Quinta Paredes

Barrios Unidos

Estación Juan Pablo II

La Candelaria

Estación Bicentenario

Los Mártires

Estación Ricaurte

Puente Aranda

Estación Pradera

Estación General Santander

Kennedy

Estación Av. Américas – Av. Boyacá

Estación Av. Américas – Av. Boyacá (interior)

Estación Banderas

Estación Biblioteca Tintal

Estación Marsella

Estación Transversal 86

Portal Américas

Estación Av. 1.º de Mayo

Bosa

Portal Sur

Tunjuelito

Portal Tunal

Rafael Uribe Uribe

Estación Molinos

San Cristóbal

Portal 20 de Julio

Soacha