¿Cómo se usa TransMiBici? Así puede ingresar al servicio que ofrece TransMilenio

TransMiBici es una de las innovaciones del sistema masivo de transporte en los últimos años. Estos biciparqueaderos de TransMilenio están distribuidos por toda la ciudad y buscan facilitar la movilidad de los usuarios que utilizan bicicletas como alimentadores.
En total, hay 27 TransMiBicis en Bogotá con un total de 8.089 cupos disponibles, según la Secretaría Distrital de Movilidad. La Alcaldía prometió que son espacios seguros y que traen beneficios a los usuarios.
Para usarlos, los interesados deben seguir una serie de pasos. El primero es usar la bicicleta para llegar al portal o estación que cuente con TransMiBici. Luego debe comprar el pasaje y ubicar la entrada del TransMiBici e ingresar al sistema, validando el pasaje y con el vehículo a la mano.
“La primera vez que uses las TransMiBici que cuenten con sistema de control de acceso automatizado debes registrarte con cédula y tarjeta de propiedad de la bicicleta. Una vez realizado el registro, se requiere solo la cédula para el ingreso”, indicó la Secretaría de Movilidad.
Algunos TransMiBici cuentan con sistema de control de acceso móvil, por lo que es necesario presentar la cédula y tarjeta de propiedad al ingresar o salir mediante equipos móviles.
Luego se guarda la bicicleta, se asegura con cadena, candado y otros elementos de seguridad. Una vez esté almacenada, el usuario podrá dirigirse a las plataformas para ingresar al bus necesario. Al retirarla, solo podrá sacarla quien ingresó la bicicleta.
Los ciclistas que utilicen los parqueaderos de TransMiBici para luego entrar al sistema recibirán un pasaje gratis cada 30 validaciones en el sistema. Este será cargado a la tarjeta personalizada del pasajero.
¿Dónde están ubicados?
Los biciparqueaderos de TransMilenio están ubicados en 14 localidades de Bogotá y se dividen de esta forma:
Usaquén
- Portal Norte
- Estación Alcalá
Suba
- Portal Suba
Engativá
- Portal 80
- Estación Av. Rojas
- Portal El Dorado
Chapinero
- Estación Héroes
- Estación El Virrey
- Estación Marly
Teusaquillo
- Estación Quinta Paredes
Barrios Unidos
- Estación Juan Pablo II
La Candelaria
- Estación Bicentenario
Los Mártires
- Estación Ricaurte
Puente Aranda
- Estación Pradera
- Estación General Santander
Kennedy
- Estación Av. Américas – Av. Boyacá
- Estación Av. Américas – Av. Boyacá (interior)
- Estación Banderas
- Estación Biblioteca Tintal
- Estación Marsella
- Estación Transversal 86
- Portal Américas
- Estación Av. 1.º de Mayo
Bosa
- Portal Sur
Tunjuelito
- Portal Tunal
Rafael Uribe Uribe
- Estación Molinos
San Cristóbal
- Portal 20 de Julio
Soacha
- Estación San Mateo