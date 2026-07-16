¿Es motociclista? Nueva ministra de Transporte, Elsa Noguera, advierte sobre el plan de Abelardo De La Espriella

Ya faltan cada vez menos días para que el presidente electo, Abelardo De La Espriella, comience su gobierno en los próximos 4 años, con destacados nombres de los ministros que lo estarán acompañando a partir del 7 de agosto.

Tensión por los peajes: Gustavo Petro critica la postura de la próxima ministra de Transporte, Elsa Noguera

Una de ellas es Elsa Noguera, la exalcaldesa de Barranquilla, que asumirá el rol como la próxima ministra de Transporte del país, en donde ya ha comenzado a mencionar cuáles serán sus prioridades y metas en su cargo.

Dentro de las más recientes, se refirió a un sector de la nación que hace uso de uno de los vehículos más utilizados, la motocicleta.

El plan del Gobierno de Abelardo De La Espriella con las motos en Colombia

La designada ministra de Abelardo De La Espriella informó sobre el plan que tiene previsto el próximo presidente ante los millones de motociclistas, en donde se planea reforzar varias medidas para mejorar la seguridad vial y la cultura de estos conductores en el país.

De acuerdo con una entrevista a El Tiempo, una de sus mayores inquietudes son las cifras de fallecidos que existen por siniestros de tránsito: “El año pasado murieron 7.000 personas en siniestros de tránsito: 20 personas diarias. Muchísimo más de lo que está muriendo la gente por la inseguridad y la violencia del país. Hay que darle toda la prioridad”, comentó

La próxima ministra de Transporte, Elsa Noguera, plantea reforzar la seguridad vial para motociclistas en Colombia. Foto: Colprensa - Lina Gasca

Incluso, las cifras actuales del 2026 muestran un aumento de estos lamentables sucesos.

Según los últimos reportes de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), durante el primer cuatrimestre del actual año, han fallecido 3.019 ciudadanos por siniestros viales, generando un aumento porcentual del 19,4% en comparación con el mismo periodo del año pasado.

El mayor perfil de víctimas que se encontraban en estos casos correspondía a los motociclistas, que formaron parte del 65,7%.

Es por ello que, para afrontar esta situación en el país, la próxima ministra, Elsa Noguera, buscará trabajar en varios puntos durante su mandato.

Nuevas medidas del Gobierno apuntan a mejorar la seguridad y el comportamiento de los motociclistas en el país. Foto: Getty Images

Uno de ellos está basado en realizar intervenciones en aquellos puntos que han registrado los mayores casos de accidentes, para así resolver los problemas de infraestructura que se encuentran en estos sectores.

También se busca incorporar herramientas tecnológicas, tales como cámaras, señalización y reductores de velocidad.

Finalmente, Noguera afirmó que en su cargo se buscará promover la cultura vial en los conductores del país, sobre todo hacia los motociclistas, en donde destaque el cumplimiento de las normas establecidas en el Código Nacional de Tránsito y la prevención de hábitos que pueden ser dañinos.

Si bien ya existen medidas de regulación estricta como el no manejar bajo los efectos del alcohol, la próxima ministra de Transporte quiere mejorar este aspecto.

“Ya hay una norma muy fuerte. A nadie le está permitido conducir con alcohol; de hecho, se les inmoviliza la moto. Creo que hay que trabajar más en la cultura”, argumentó Noguera.