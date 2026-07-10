Tensión por los peajes: Gustavo Petro critica la postura de la próxima ministra de Transporte, Elsa Noguera

Desde el martes 7 de julio, cuando el presidente electo, Abelardo De La Espriella, anunció a Elsa Noguera como próxima ministra de Transporte, la economista ha estado compartiendo por varios medios del país sus objetivos de cara a su futuro cargo.

¿Las motos van a pagar peajes? Esto dijo la próxima ministra de Transporte, Elsa Noguera

La exgobernadora del Atlántico ha compartido las que serían sus labores de empalme, enfocándose en la seguridad vial, al igual que en fortalecer la infraestructura de transporte en el país.

En particular, Noguera se refirió al rol que tendrán los peajes en el país durante el mandato de De La Espriella.

La próxima ministra de Transporte aseguró que, a partir del 7 de agosto de 2026, fecha en la que comenzará a regir el mandato del Tigre, el Gobierno nacional revisará las tarifas diferenciales de los peajes. Aseguró que no aplicarán reducciones a los precios sin antes haber analizado el impacto de la medida en aspectos de financiamiento, mantenimiento y ejecución de obras viales.

Elsa Noguera afirmó que el Gobierno De La Espriella revisará las tarifas de los peajes sin adoptar reducciones que comprometan la financiación de la infraestructura vial. Foto: SUMINISTRADA A SEMANA API

Los pronunciamientos de Noguera chocan con los ajustes de tarifas diferenciales que el Gobierno Petro ha impuesto en varios corredores del país, siendo uno de los más conocidos la Autopista del Café.

“Desde ya anunciamos que no se tomarán decisiones populistas que se disfracen de sociales. Bajar un peaje de 12.000 pesos a 800 pesos es claramente dejar desfinanciada la infraestructura de mantenimiento”, comentó Noguera en entrevista con Red+ Noticias.

De acuerdo con el pronunciamiento de la exalcaldesa de Barranquilla, para que alguna disminución del precio de los peajes ocurra, tendrán que ser evaluados los efectos sobre las concesiones y los elementos requeridos para mantener las carreteras de la nación.

Respuesta de Gustavo Petro

El presidente Gustavo Petro expresó su postura ante la situación de los peajes de Colombia y el planteamiento de la próxima administración presidencial.

Por medio de su cuenta en X, Petro manifestó que las propuestas de Noguera pueden terminar trayendo problemas a la economía colombiana.

“Esto significa volver a los peajes en toda la zona cafetera y poner más peajes aún. La mayoría electoral parece querer seguir pagando más peajes y desvertebrar su propia economía regional”, afirmó.

Asimismo, el mandatario indicó que la propuesta del próximo Gobierno nacional tendrá varias consecuencias que afectarán a la población de la región.

“El beneficiario de esta política que propone Elsa Noguera es el concesionario, que será el mismo actual, y quien se perjudica es todo el pueblo de la zona cafetera. El sistema de concesiones viales no es eficiente y es muy costoso para el pueblo colombiano; se convierte en fondos presupuestales que quedan en fondos financieros de los bancos”, señaló.

Petro había anunciado la firma de una resolución para bajar las tarifas en cinco estaciones de peaje de la concesión Autopistas del Café.

Según el Gobierno nacional, esta medida ayudaría a beneficiar a los miles de usuarios que transitan regularmente por esta vía.