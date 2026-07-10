Más de un millón de vehículos saldrán de Bogotá: estas son las medidas para el plan éxodo

La Secretaría de Movilidad dio a conocer las medidas que se llevarán a cabo para atender el plan éxodo y retorno de este puente festivo. Según sus proyecciones, alrededor de 1,07 millones de vehículos ingresarán a Bogotá y 1,1 millones saldrán.

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Debido a la afluencia de automotores en los corredores de ingreso, las autoridades implementarán una serie de operativos y normativas como el pico y placa regional y los ajustes semafóricos.

En total, habrá 360 personas en vía, entre Guías de Movilidad, Agentes Civiles de Tránsito y Policías de Tránsito, quienes ayudarán a mantener la seguridad de los conductores, pasajeros y peatones.

Además, los funcionarios en territorio trabajarán de manera conjunta con el Centro Estratégico de Movilidad, que tiene más de 10.000 cámaras con las que revisa el tráfico de la ciudad y atiende novedades rápidamente.

También se harán ajustes en los tiempos semafóricos de los corredores con mayor afluencia vehicular. El objetivo es adaptar los ciclos de los semáforos a la demanda de vehículos para mejorar la movilidad y facilitar el flujo del tráfico.

Otra medida será la gestión del tráfico y la supervisión permanente en puntos clave. Además, el lunes se activarán intermitencias semafóricas en la autopista Sur y se habilitará el reversible de la carrera Séptima entre calles 245 y 183.

En Bogotá, se desarrollan 28 operativos de control para los que permanezcan en la ciudad con el objetivo de mitigar conductas de riesgo. En Cundinamarca, la Secretaría de Movilidad Departamental indicó que realizarán seguimientos estratégicos con drones a los corredores de Anapoima - La Mesa - La Gran Vía, el peaje Chusacá (corredor Bogotá - Girardot) y la Glorieta Toreros (Mosquera).

El lunes se activará el reversible de la vía Apulo-Mosquera desde las 10:00 a.m. Foto: Gobernación de Cundinamarca

Adicional a esto, habrá medida de contraflujo en La Mesa (km 66+300) - La Vara (km 85+000) y reversibles continuos desde Apulo (K32+000) hasta el Puente de Balsillas, Mosquera (K113+000), y desde la intersección avenida Canoas hasta la avenida San Marón (municipio de Soacha), en sentido Mondoñedo - Soacha.

Pico y placa regional

Para los que ingresen a Bogotá el lunes festivo, estará vigente la restricción del pico y placa regional entre las 12:00 m. y las 8:00 p. m. en los nueve corredores de entrada a la capital.

El horario de la medida consiste en que de 12:00 m. a 4:00 p. m. podrán ingresar a la ciudad los vehículos con placas terminadas en número par (0, 2, 4, 6, 8). De 4:00 p. m. a 8:00 p. m. podrán ingresar los vehículos con placas terminadas en número impar (1, 3, 5, 7, 9).

Los corredores donde es válido el pico y placa regional son los siguientes:

Autopista Norte: desde el peaje Andes hasta el Portal Norte del sistema TransMilenio, sentido norte-sur.

desde el peaje Andes hasta el Portal Norte del sistema TransMilenio, sentido norte-sur. Autopista Sur: desde el límite municipal de Soacha hasta la avenida Boyacá, sentido sur-norte.

desde el límite municipal de Soacha hasta la avenida Boyacá, sentido sur-norte. Avenida Centenario (calle 13): desde el río Bogotá hasta la avenida Cali (avenida carrera 86), sentido occidente-oriente.

desde el río Bogotá hasta la avenida Cali (avenida carrera 86), sentido occidente-oriente. Avenida Calle 80: desde el puente de Guadua hasta el Portal 80 del sistema TransMilenio, sentido occidente-oriente.

desde el puente de Guadua hasta el Portal 80 del sistema TransMilenio, sentido occidente-oriente. Avenida Carrera 7: desde la calle 245 hasta la calle 183, sentido norte-sur.

desde la calle 245 hasta la calle 183, sentido norte-sur. Avenida Boyacá, vía al Llano: desde el túnel Argelino Durán Quintero hasta la antigua vía al Llano, sentido sur-norte.

desde el túnel Argelino Durán Quintero hasta la antigua vía al Llano, sentido sur-norte. Vía Suba-Cota: desde el río Bogotá hasta la avenida calle 170, sentido norte-sur.

desde el río Bogotá hasta la avenida calle 170, sentido norte-sur. Vía La Calera: desde el peaje Patios hasta la avenida carrera 7, sentido oriente-occidente.

desde el peaje Patios hasta la avenida carrera 7, sentido oriente-occidente. Vía a Choachí: desde la vía Monserrate hasta la avenida Circunvalar, sentido oriente-occidente.