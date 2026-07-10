¿Cómo será el pico y placa este festivo en Bogotá? Así funcionará la medida durante el puente

Los conductores que planean movilizarse por Bogotá durante el puente festivo deberán tener en cuenta que el pico y placa habitual para vehículos particulares no aplicará este lunes; sin embargo, sí entrará en funcionamiento el pico y placa regional para el ingreso a la capital durante la operación retorno.

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De acuerdo con la Secretaría Distrital de Movilidad, la restricción que normalmente rige de lunes a viernes entre las 6:00 a. m. y las 9:00 p. m. no estará vigente durante el festivo. En su lugar, las autoridades implementarán el pico y placa regional en los principales corredores de entrada a la ciudad para facilitar la movilidad de quienes regresan de viaje.

La medida establece que entre las 12:00 del mediodía y las 4:00 de la tarde solo podrán ingresar a Bogotá los vehículos con placas terminadas en 0, 2, 4, 6 y 8 (pares).

Posteriormente, desde las 4:00 p. m. hasta las 8:00 p. m., el ingreso estará permitido únicamente para los automóviles con placas finalizadas en 1, 3, 5, 7 y 9 (impares).

El pico y placa regional se aplicará en los principales accesos a Bogotá y busca reducir la congestión vehicular durante el retorno de miles de viajeros que regresan a la ciudad en el puente festivo.

Una vez finalice el festivo, la medida habitual volverá a operar. Así las cosas, el martes podrán circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0, mientras que el miércoles será el turno de las placas 1, 2, 3, 4 y 5, siguiendo el esquema que alterna entre días pares e impares.

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Las autoridades recordaron a la ciudadanía que incumplir el pico y placa regional puede acarrear sanciones económicas e incluso la inmovilización del vehículo. Por ello, recomendaron a los conductores programar con anticipación su regreso a la capital y verificar los horarios establecidos antes de emprender el viaje.

Julio contará con dos puentes festivos consecutivos, por lo que las autoridades prevén un aumento en el flujo de vehículos hacia y desde Bogotá. El primero será el lunes 13 de julio, correspondiente al Día de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, mientras que el segundo se celebrará el 20 de julio, cuando el país conmemora el Grito de la Independencia.

Debido a la alta movilidad que suelen generar estas fechas, la Secretaría Distrital de Movilidad aplicará el pico y placa regional durante las jornadas de retorno, con el fin de facilitar el ingreso a la capital y reducir la congestión en los principales corredores viales.