Con gran preocupación se viven las horas previas al juego de cuartos de final entre Noruega e Inglaterra, que se desarrollará en Miami, Estados Unidos.

Desde hace días, portales de gran importancia en el Reino Unido, como The Sun, han avisado sobre los pronósticos de altas temperaturas. Según remarcan, en el día y la hora del partido se llegaría a tener una sensación térmica de hasta 45 °C.

En una nota reciente, se expone que “el partido del Mundial entre Inglaterra y Noruega se ve afectado por una ‘alerta de pantano’ sin precedentes debido al clima extremo de Miami”.

Con base en la experticia de un meteorólogo de Florida, se señala que “lo que es alarmante, debido a la alta humedad”, es que “se prevé que la sensación térmica ronde los 40 grados cuando comience el partido”.

El experto, de nombre Matt Devitt, publicó en X: “Estoy emitiendo mi primera ALERTA DE CALOR EXCESIVO para todo el estado de Florida durante los próximos tres días debido al calor y la humedad excesivos. La sensación térmica será de 105 a 114°. ¡Manténganse frescos!”.

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Medidas de la Fifa, ¿cancelación?

Hasta la fecha, el Mundial 2026 no ha tenido que afectar su programación por las elevadas temperaturas o alguna cuestión meteorológica. En partidos puntuales se han tomado medidas para resolver, pero no definitivas que alteren el curso normal de la competencia.

Sin embargo, ante la alerta máxima que se vive por lo que pueda estar pasando en Miami durante este sábado, la Fifa tendría que contemplar algún tipo de medida. Si bien no tiene chance de combatir contra la naturaleza, implementaría planes de contingencia para salvaguardar a futbolistas, así como a hinchas y otros asistentes al estadio.

La Fifa, dirigida por Gianni Infantino, todavía no ha anunciado cambios para el compromiso. Foto: Getty Images

The Sun hace mención a la medida más radical de todas: “El aplazamiento o la cancelación de los partidos se convierte en una opción a disposición de los organizadores a esta temperatura, aunque no es obligatoria”.

Hasta este viernes no ha existido pronunciamiento de los organizadores a raíz de dicha problemática. Eso no quiere decir que en horas previas al inicio del compromiso no pueda cambiar el panorama ya estipulado.

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“En los estadios considerados especialmente calurosos o húmedos, los responsables registran las lecturas del índice WBGT (temperatura de bulbo húmedo y globo) 90 minutos antes del inicio del partido y de nuevo una hora antes del encuentro”, precisa el medio de comunicación.

Inglaterra ya vivió tensión por clima

Una de las naciones que está próxima a disputar el paso a semifinales ya fue víctima del clima en la actual Copa del Mundo. Se trata de Inglaterra: para su partido pasado ante México en la capital de los manitos tuvo que esperar una hora para el inicio.

🇲🇽⚽️🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 | AHORA - MUNDIAL 2026: A horas de que inicie el encuentro entre México e Inglaterra, se desató una tormenta en la Ciudad de México. pic.twitter.com/yJdEsrRz3T — Alerta News 24 (@AlertaNews24) July 5, 2026

Una torrencial lluvia con rayos fue el motivo que hizo cambiar los planes iniciales. Es más, en la previa se sugirió la posibilidad de modificar la hora del juego programado para la noche, pero ninguna de las dos delegaciones lo permitió y asumieron las consecuencias de esto.