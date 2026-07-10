Clasificación general del Tour de Francia, tras la etapa 7: Egan Bernal, a paso firme

Este viernes, 10 de julio, se corrió la séptima etapa del Tour de Francia 2026 con un total de 175.1 kilómetros entre Hagetmau y Burdeos. Fue llana, por lo que los sprinters acabaron teniendo el protagonismo sobre el cierre de la jornada.

Egan Bernal volvió a ilusionar a Colombia: el mensaje que emocionó desde el Tour de Francia

Tour de Francia 2026: las 21 etapas y los colombianos en competencia

Fernando Gaviria, el colombiano al servicio del Caja Rural-Seguros RGA, puso a vibrar al país gracias a que entró en la pelea por ganar la etapa. Sin embargo, acabó 14 y quien se llevó el triunfo fue Tim Merlier (Soudal).

¡Qué manera de sprintar, Tim! 🔥



Merlier tuvo las mejores piernas para afrontar los metros finales de la etapa 7 y consigue su primera victoria en el Tour. 👊



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El líder de la competencia sigue siendo Tadej Pogačar (UAE Emirates), mientras que Egan Bernal continúa como el mejor colombiano en este Tour de Francia 2026. El escarabajo, al servicio del Ineos, se mantiene en el puesto 11 de la general, a 9:12 de Pogi.

Egan Bernal sigue luchando por meterse en el top 10 de la clasificación general en este Tour de Francia. Queda a 2:02 de Mathias Vacek, quien ahora está en el décimo puesto de la competencia.

Por su parte, Harold Tejada (XDS-Astana) está en el puesto 21 a 13:06 del líder. Sergio Higuita (XDS-Astana) asoma 30, a 26:37 de Pogačar, mientras que Einer Rubio (Movistar) ocupa la casilla 63 a 1:03:39 de la camiseta de líder.

Fernando Gaviria cierra el escalafón de los colombianos en el puesto 163 (a 1:48:41).

Los ojos de la prensa y los aficionados siguen en la pelea que protagonizan Pogačar y Jonas Vingegaard por el liderato. El danés está a 2:42 del esloveno, favorito a mantener la camiseta de líder hasta el cierre.

Clasificaciones de la etapa 7 en el Tour de Francia

Tim Merlier (Soudal) con tiempo de 3:44:20 Soren Waerenskjold (Uno-X Mobility) con el mismo tiempo Biniam Girmay (NSN Cycling) con m.t. Max Kanter (XDS-Astana) con m.t. Jasper Philipsen (Alpecin) con m.t. Phil Bauhaus (Bahrain-Victorious) con m.t. Huub Artz (Lotto-Intermarché) con m.t. Dorian Godon (Netcompany-Ineos) con m.t. Mads Pedersen (Lidl-Trek) con m.t. Tom Van Asbroeck (NSN Cycling) con m.t.

(…)

14 Fernando Gaviria (Caja Rural) con m.t.

27 Harold Tejada (XDS-Astana) con m.t.

66 Egan Bernal (Netcompany-Ineos) con m.t.

133 Einer Rubio (Movistar) a 2:05

135 Sergio Higuita (XDS-Astana) a 2:05

Tour de Francia 2026 — Etapa 7

Clasificación general del Tour de Francia, tras la etapa 7

Tadej Pogacar (UAE Emirates) con tiempo de 24:56:17 Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) a 2:42 Isaac del Toro (UAE Emirates) a 3:27 Remco Evenepoel (Red Bull-Bora) a 3:30 Juan Ayuso (Lidl-Trek) a 3:34 Paul Seixas (Decathlon) a 3:55 Florian Lipowitz (Red Bull-Bora) a 4:00 Lenny Martínez (Bahrain-Victorious) a 4:21 Mattias Skjelmose (Lidl-Trek) a 4:57 Mathias Vacek (Lidl-Trek) a 7:10

(…)

11. Egan Bernal (Netcompany-Ineos) a 9:12

21. Harold Tejada (XDS-Astana) a 13:06

30 Sergio Higuita (XDS-Astana) a 26:37

63 Einer Rubio (Movistar) a 1:03:39

163 Fernando Gaviria (Caja Rural) a 1:48:41

Tour de Francia 2026 — Clasificación general

Camisetas de los líderes:

Líderes del Tour

Este sábado, 11 de julio, se correrá la octava etapa del Tour de Francia 2026. Serán 180.4 kilómetros entre Périgueux y Bergerac, siendo mayormente plana y con nueva oportunidad de protagonismo para los sprinters.