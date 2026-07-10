Ya comenzaron los cuartos de final del Mundial de 2026. Francia y Noruega jugaron el pasado jueves, dejando a los galos como los primeros clasificados a las semifinales al ganar por 2-0.
Durante este viernes está programado el otro partido de esta fase: España y Bélgica se enfrentarán desde las 2:00 p. m. (hora de Colombia).
Para el sábado se espera que entren en acción las cuatro naciones que faltan por disputar sus respectivas llaves. En el primer turno jugarán Noruega vs. Inglaterra, y en horas de la noche harán lo propio Argentina vs. Suiza.
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Del partido del primer turno hay que decir que existe mucha expectativa. Es la posibilidad de que Erling Haaland dé otro batacazo como el que ya gestó en la fase pasada ante Brasil, a la que le anotó doblete y dejó fuera del Mundial 2026.
Por su parte, los ingleses esperan que esta camada sí los lleve al anhelado título de la Copa Mundo que han buscado a lo largo de la historia. Harry Kane es el 9′ goleador que los llena de ilusión al juntarse con otras figuras como Jude Bellingham, Declan Rice, entre otros.
Hora y canal para ver en vivo
Noruega vs. Inglaterra
11 de julio
Cuartos de final del Mundial 2026
Hora: 4:00 p. m.
Canal: Exclusivo de DirecTV
Estadio: Miami
Fifa, implacable con Inglaterra
El defensor inglés Jarell Quansah, expulsado en los octavos de final del Mundial ante México, fue castigado este jueves con dos partidos de suspensión, por lo que será baja en el próximo duelo de cuartos de final frente a Noruega.
Esta suspensión agrava los problemas de los Tres Leones en el puesto de lateral derecho, ya que el único especialista, Reece James, se ha perdido los últimos tres partidos por una lesión muscular.
El regreso de James para el duelo del sábado ante Noruega en Miami no está confirmado, después de que estuviera ausente del entrenamiento de Inglaterra el miércoles en Kansas City.
Quansah, jugador del Bayer Leverkusen de 23 años, fue expulsado en el minuto 54 del duelo ante México en el estadio Azteca por una dura plancha a Jesús Gallardo.
Tras revisar la acción en el monitor, el árbitro iraní Alireza Faghani le mostró la tarjeta roja directa.
Inglaterra, que dominaba entonces por 2-1, terminó resistiendo ante México con un jugador menos y avanzando por marcador de 3-2.
La sanción de dos partidos a Quansah, dictada este jueves por el Comité Disciplinario de la FIFA, implica que se perderá el choque contra Noruega y, en caso de victoria de Inglaterra, las semifinales frente a Argentina o Suiza.
Otra baja sensible
Declan Rice también es un dolor de cabeza para Thomas Tuchel, técnico alemán al servicio de Inglaterra. En las últimas horas se reportó que el volante del Arsenal presenta un virus que lo llevó a estar aislado del grupo concentrado en Norteamérica.
England hit by illness scare: Declan Rice isolated from Three Lions team-mates ahead of World Cup quarter-final against Norway - with opponents battling their own sickness bug https://t.co/X1OI6z8g5h— Daily Mail (@DailyMail) July 10, 2026
Según se reportó, sufre de una gastroenteritis, una sobrecarga en el isquio y molestias en la zona lumbar, lo que le impidió estar en las últimas dos prácticas.
*Con información de la AFP.