Como en sus mejores tiempos, Fernando Gaviria volvió a meterse en la pelea de un embalaje en una grande del ciclismo. Este viernes 10 de julio estuvo en el esprint junto a los favoritos y, de haber tenido una mejor ubicación, habría podido ganar en Burdeos.

Al final, fue acorralado entre rivales y las vallas publicitarias del costado derecho, que le impidieron tomar la delantera del grupo, en el que se impuso Tim Merlier.

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El corredor del Caja Rural-Seguros RGA lo intentó, pero se quedó a las puertas de un nuevo triunfo en Europa. Pasó en la casilla 14, por detrás de otros que pudieron apretar más el paso para intentar derrotar al que cruzó primero la línea de meta.

Gaviria volvió a demostrar que mantiene la ambición de luchar por resultados importantes y confirmó que seguirá siendo una de las cartas latinoamericanas para las llegadas masivas.

¡Qué manera de sprintar, Tim! 🔥



Merlier tuvo las mejores piernas para afrontar los metros finales de la etapa 7 y consigue su primera victoria en el Tour. 👊



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Su rendimiento dejó señales positivas de cara a las próximas oportunidades para los esprinters, en un Tour que todavía ofrece varias etapas favorables para sus características.

Justamente, la de este sábado puede ser otra oportunidad en la que Gaviria se lance en busca de pasar primero por la meta. El trazado entre Périgueux y Bergerac, de 180,4 kilómetros, será muy similar al que se vivió este viernes.

Durante el primer fin de semana del Tour de 2026 no habrá acción en la montaña, lo que permite a quienes hacen un mayor esfuerzo guardar fuerzas para la segunda y la tercera semana, cuando ya entrarán en los exigentes Pirineos.

Tour de Francia 2026 — Etapa 7

Cabe recordar que, desde el pasado jueves, Tadej Pogačar se hizo con la camiseta amarilla, al sacarles una amplia ventaja a sus más inmediatos perseguidores. Jonas Vingegaard es quien está más cerca del esloveno, pero deberá recortar una diferencia de más de dos minutos.

El mejor colombiano en la CG es Egan Bernal, puesto 11 a 9:12′. Harold Tejada ganó un puesto en la jornada al sprint de hoy (13:06′). Sergio Higuita y Einer Rubio perdieron una casilla con respecto al día anterior.

Día tranquilo para los colombianos

La séptima etapa del Tour de Francia ofreció una jornada marcada por la alta velocidad y el esperado desenlace al esprint, después de un recorrido llano que permitió al pelotón controlar, sin mayores sobresaltos, cualquier intento de fuga.

Tras la exigente etapa de montaña del día anterior, los equipos de los velocistas asumieron el protagonismo para preparar una llegada masiva en la que los especialistas buscaron recuperar terreno en la lucha por las victorias parciales.

Tour de Francia 2026 — Clasificación general

En la clasificación general no se registraron cambios importantes entre los favoritos al título, quienes rodaron protegidos por sus escuadras y evitaron asumir riesgos innecesarios en una jornada diseñada para los hombres rápidos.

El intenso calor volvió a ser un factor determinante durante gran parte del recorrido, lo que obligó a los corredores a extremar las medidas de hidratación y conservación de energía.

La actuación colombiana tuvo varios focos de atención. Los corredores nacionales completaron la etapa sin contratiempos y mantuvieron sus objetivos de cara a las jornadas más exigentes del Tour, especialmente aquellas de montaña, donde esperan ser protagonistas.