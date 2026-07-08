Clasificación general del Tour de Francia 2026: así van Pogačar y los colombianos tras la etapa 5

Ningún cambio hubo en el top 10 de la clasificación general tras la etapa 5 del Tour de Francia 2026.

Desde la previa se sabía que, por ser llana la fracción de este miércoles, no se darían ataques, ni tampoco grandes movimientos y, posiblemente, fuese un día en donde los escaladores no verían protagonismo.

Accidente le arruinó el esprint a Fernando Gaviria: caótico final en la etapa 5 del Tour de Francia

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En definitiva, así fue. Quienes tomaron los puestos de privilegio fueron los embaladores que llegaron al último tramo en Pau a gran velocidad. Allí el de Países Bajos, Olav Kooij, fue el ganador de la fracción.

Tour de Francia 2026 — Clasificación general

Tadej Pogačar, Jonas Vingegaard y demás favoritos siguen lejos de la cima. Sus diferencias negativas con respecto al actual líder son marcadas, teniendo tiempos similares por encima de los siete minutos.

Caótico final de un día en paz

La quinta etapa del Tour de Francia 2026, disputada entre Lannemezan y Pau sobre 158,3 kilómetros, terminó con un embalaje masivo en el que el neerlandés Olav Kooij (Decathlon AG2R La Mondiale) consiguió la primera victoria de su carrera en la ronda francesa.

Kooij superó en la recta final al alemán Max Kanter y al belga Tim Merlier, en una llegada marcada por una caída en los últimos kilómetros que alteró la organización de varios equipos, aunque no modificó la lucha por la clasificación general.

🤩 The feeling of a first Tour de France stage win.



🤩 L'émotion d'une première victoire d'étape sur le Tour de France.#TDF2026 | @Continental_fr pic.twitter.com/mzqxLYv4DS — Tour de France™ (@LeTour) July 8, 2026

La jornada fue relativamente tranquila para los aspirantes al título, quienes cruzaron la meta con el mismo tiempo del grupo principal gracias a la neutralización de diferencias tras el incidente final. El noruego Torstein Træen conservó el maillot amarillo antes de la esperada llegada de la alta montaña en la sexta etapa.

En cuanto a la representación colombiana, el objetivo principal fue evitar pérdidas de tiempo y caídas en una fracción diseñada para los velocistas.

Egan Bernal, Sergio Higuita, Harold Tejada y Einer Rubio completaron la etapa dentro del grupo principal, preservando sus opciones para los exigentes recorridos montañosos que se avecinan. Fernando Gaviria, quien aspiraba a disputar el sprint, no logró encontrar la posición ideal en el caótico desenlace y quedó sin opciones de pelear por los primeros lugares.

Fernando Gaviria, del Team Caja Rural, sigue sin se protagonista con su nuevo equipo. Foto: Getty Images

Con la primera llegada masiva superada, el Tour entra ahora en un terreno decisivo. Los escaladores colombianos esperan que la montaña les permita recuperar protagonismo y escalar posiciones en la clasificación general, mientras Bernal continúa como la principal carta del país para luchar por un lugar destacado en la carrera.

De vuelta a la montaña

Un día después de la relativa calma vivida este miércoles 8 de julio, la montaña volverá a ser protagonista. En la llegada a Gavarnie-Gèdre, el pelotón afrontará un final en ascenso de segunda categoría: un puerto de 18,7 kilómetros con una pendiente media del 3,7 %.

Líderes del Tour

Antes de ese desenlace, la jornada incluirá dos grandes dificultades montañosas, una de primera categoría y otra fuera de categoría. Es allí donde probablemente se definirá buena parte de la etapa, ya que quienes logren superar esos exigentes puertos llegarán con mayores opciones de pelear por la victoria en el ascenso final, de menor dureza.