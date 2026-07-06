Egan Bernal revela por qué se frenó en la etapa 3 del Tour de Francia: explicó el problema

Egan Bernal sufrió un problema mecánico cuando intentaba pegarse a la fuga en la tercera etapa del Tour de Francia 2026. El ciclista colombiano llegó cerca del grupo principal y escaló posiciones en la clasificación general, pero le quedó el sinsabor de haber podido pelear por la victoria.

Clasificación general del Tour de Francia 2026 con nuevo líder: Pogačar hizo de las suyas en la etapa 3

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Una vez cruzó la meta en Les Angles, habló con los medios oficiales del Netcompany Ineos y confirmó las razones de su frenada en plena persecusión.

“Fue como todas las etapas del Tour: muy difícil. Si quieres entrar en la fuga en el Tour tienes que estar muy comprometido, aquí no te dan nada gratis”, afirmó.

Egan Bernal estuvo cerca de meterse a la escapada, pero la suerte no estuvo de su lado. “Estuve en la fuga de día, pero fue un poco gracioso porque después de 70 kilómetros peleando tuve un pinchazo en la rueda y tuve que frenar”, explicó.

“Después ya no era capaz de capturar la fuga otra vez, así que terminé corriendo dentro del grupo”, completó el ciclista zipaquireño.

Pogačar ganó en Les Angles

La victoria que Egan Bernal quería para su palmarés, quedó en manos de Tadej Pogačar. El esloveno remató con dos segundos de diferencia sobre Jonas Vingegaard y se trepó a la primera posición de la clasificación general.

“A mitad de la etapa decidimos ir a por la victoria y, por supuesto, estoy muy contento de haber empezado el Tour así. No tengo mucha hambre —me tomo un gel cada treinta minutos—, pero a veces hay que aprovechar las oportunidades cuando se presentan", dijo Tadej.

Así fue el drama de Egan Bernal en la tercera etapa del Tour de Francia: “¡Qué mala suerte!”

Isaac del Toro, ganador de la segunda etapa, jugó un papel fundamental para devolverle gentilezas a Pogačar y mantener el dominio del UAE Team Emirates.

Aunque ya ha ganado cuatro veces el Tour de Francia, todavía se siente orgulloso al tomar la camiseta de líder. “Vestir el maillot amarillo es un sueño para todo ciclista. Para mí también sigue siendo muy especial, aunque ya no recuerdo cuántos me han permitido usar. No sé cuánto tiempo podré conservarlo, pero voy a intentar disfrutarlo", dijo Pogačar.

Líderes del Tour

La diferencia respecto a Vingegaard es mínima y cualquier paso en falso podría significar cederle el honor de ser primero en la clasificación general. Este martes habrá etapa de media montaña, donde los ojos del mundo estarán puestos en su duelo personal.

Clasificación general - Tour de Francia 2026 (Etapa 3)

1. Tadej Pogačar (SLO/UAE Emirates-XRG) - 8:46:55.

2. Jonas Vingegaard (DEN/Visma-Lease a Bike) - m. t.

3. Remco Evenepoel (BEL/Red Bull-Bora), a 0:23.

4. Isaac del Toro (MEX/UAE Emirates-XRG), a 0:24.

5. Juan Ayuso (ESP/Lidl-Trek), a 0:27.

6. Paul Seixas (FRA/Decathlon-CMA CGM), a 0:48.

7. Florian Lipowitz (GER/Red Bull-Bora), a 0:53.

8. Lenny Martínez (FRA/Bahrain-Victorious), a 1:09.

9. Tobias Halland Johannessen (NOR/Uno-X Mobility), a 1:11.

10. Ilan Van Wilder (BEL/Soudal-Quick Step), a 1:17.

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18. Sergio Higuita (XDS Astana), a 3:23.

19. Egan Bernal (Netcompany Ineos), a 4:15.

20. Harold Tejada (XDS Astana), a 4:38.

21. Einer Rubio (Movistar Team), a 30:37.

160. Fernando Gaviria (Caja Rural), a 54:12.