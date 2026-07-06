Confirman filtración de una base de datos de la Secretaría de Movilidad: esto se sabe

La Secretaría de Movilidad de Bogotá confirmó que en las últimas horas se detectó una filtración de datos que comprometió una base de datos histórica de la entidad.

La información fue dada a conocer por medio de un comunicado oficial, en el que la Secretaría explicó el origen del incidente y el estado de la investigación.

De acuerdo con las autoridades, tras realizar verificaciones técnicas y forenses, se evidenció “la exfiltración de información asociada a una base de datos histórica administrada por un tercero proveedor tecnológico de la entidad”.

Este registro era utilizado como fuente de consulta interna para procesos operativos específicos. Los análisis preliminares indican que aún se desconoce el volumen, los períodos de tiempo involucrados y el nivel de filtración.

Las autoridades aún desconocen el alcance e impacto de la filtración. Foto: Getty Images

Las medidas tomadas

Una vez se tuvo conocimiento de lo ocurrido, la entidad aseguró que activó los protocolos de gestión de incidentes de seguridad de la información. Además, se conformó una mesa de crisis y se realizaron acciones técnicas para contener el evento.

Algunas de ellas fueron la identificación y preservación de evidencias, la verificación del alcance de la filtración, revisión de mecanismos de seguridad y análisis de trazabilidad.

La Secretaría le pidió al proveedor tecnológico que tomara medidas de contención y fortalecimiento de controles de seguridad. Además, deberá entregar un informe técnico donde indique las circunstancias y el impacto del incidente.

“La Secretaría avanza actualmente en coordinación con los equipos especializados de seguridad de la información, tecnología y las autoridades competentes, en el análisis detallado de los registros potencialmente afectados, incluyendo la identificación de cantidades de registros, períodos históricos comprometidos, tipología de la información involucrada y posibles impactos asociados”, agregó la entidad.

La Secretaría recordó que la protección de los datos personales y la seguridad de la información institucional son una prioridad. Indicaron que continuarán implementando acciones técnicas, administrativas y jurídicas para reducir la probabilidad de eventos de este tipo en el futuro.

Además, desde la entidad aseguraron que mantendrán informada a la ciudadanía sobre los avances de la investigación, por medio de los canales oficiales. También evitarán “la divulgación de información no validada que pueda afectar el desarrollo de las investigaciones o generar interpretaciones inexactas sobre el alcance del incidente”.