Después de la derrota frente a Noruega en un 2-1 con goles de Erling Haaland y al final uno de Neymar, la Selección Brasil fue eliminada en octavos de final, dejando todas las miradas sobre el 10 del seleccionado, quien se derrumbó públicamente por el resultado que los dejó fuera de su última Copa del Mundo.

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Pero si dentro de la cancha el brasileño acostumbra a robarse los reflectores, fuera de ella también presume un estilo de vida lleno de lujos. Una de sus mayores pasiones son los automóviles, con una colección en la que combina superdeportivos europeos, SUVs de alta gama y vehículos personalizados inspirados en Batman, cuyo valor supera varios millones de dólares.

Batimóvil Tumbler

La joya más llamativa del garaje de Neymar es una réplica funcional del icónico Batimóvil Tumbler de la trilogía de The Dark Knight. El vehículo, construido de forma artesanal, tardó varios años en completarse y está inspirado en uno de los automóviles más famosos del cine. Su valor ronda los 1,5 millones de dólares y forma parte de una colección temática dedicada al superhéroe de Gotham.

Batmóvil clásico

El brasileño también posee otra réplica inspirada en el Batmóvil clásico, un vehículo de exhibición que complementa su pasión por Batman. Este modelo destaca por sus acabados personalizados y diseño fiel a la versión original que apareció en televisión.

Ferrari Purosangue

Neymar también apostó por el primer SUV de Ferrari. El Purosangue combina un motor V12 con más de 700 caballos de potencia y un diseño que mezcla deportividad con lujo. Es uno de los modelos más exclusivos de la marca italiana.

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Lamborghini Huracán STO

Entre sus superdeportivos sobresale el Lamborghini Huracán STO, desarrollado con tecnología inspirada en la competición. Su motor V10 y aceleración de 0 a 100 km/h en apenas tres segundos lo convierten en uno de los autos más radicales de su colección.

Aston Martin DBX

Para los trayectos diarios, el delantero cuenta con un Aston Martin DBX, un SUV de lujo que ofrece un potente motor V8, interior de alta gama y un equilibrio entre comodidad y desempeño deportivo.

Rolls-Royce Ghost

El lujo británico también tiene espacio en el garaje del brasileño con un Rolls-Royce Ghost. Este sedán es reconocido por su refinamiento, materiales exclusivos y un nivel de confort que lo ubica entre los vehículos más prestigiosos del mundo.

Bentley Continental GT

Otra de las joyas del futbolista es el Bentley Continental GT, un gran turismo que combina elegancia con altas prestaciones. Su potente mecánica y acabados artesanales lo convierten en uno de los modelos favoritos entre celebridades y deportistas.

Audi RS7 Sportback

El Audi RS7 Sportback también hace parte de la colección. Se trata de un deportivo de cuatro puertas que destaca por su motor biturbo, tecnología de última generación y un diseño agresivo que no pasa desapercibido.

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Mercedes-Benz Clase G

La colección se completa con un Mercedes-Benz Clase G, uno de los todoterrenos de lujo más reconocidos del mercado. Su robustez, capacidad fuera del asfalto y exclusividad lo han convertido en uno de los vehículos preferidos por figuras del deporte y el entretenimiento.

Con esta impresionante colección, Neymar demuestra que su gusto por la velocidad y el lujo va mucho más allá del fútbol. Mientras espera volver a brillar con la camiseta de Brasil en el Mundial 2026, el delantero sigue siendo protagonista tanto dentro como fuera de las canchas.