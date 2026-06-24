Video de la lluvia de goles de Brasil: arrasó con Escocia y se clasificó a la siguiente ronda

La selección de fútbol de Brasil disputó la última jornada de la fase de grupos del campeonato mundial con el objetivo de asegurar la primera posición de su grupo.

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El equipo sudamericano llegó a esta instancia compartiendo zona con los seleccionados de Marruecos, Haití y Escocia. Tras un empate inicial frente al conjunto africano y una victoria ante la escuadra caribeña, el plantel definía su clasificación ante el cuadro europeo.

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Novedades en la nómina y desarrollo del encuentro

El partido se desarrolló en el estadio de Miami, Florida, donde el director técnico Carlo Ancelotti no pudo contar con el extremo Raphinha debido a una lesión muscular sufrida en la fecha previa.

Asimismo, el cuerpo médico de la delegación brasileña mantuvo bajo observación al delantero Neymar, quien no había sumado minutos en el torneo. El cuerpo técnico determinó su inclusión en el banco de suplentes para la etapa complementaria.

¡¡NO HAY QUE DORMIRSE CON VINI CERCA!! Ryan recuperó y Vinicius definió para el 1-0 de Brasil vs. Escocia en el arranque del partido. ¡La Canarinha quiere ser primero!



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Desde el inicio del juego, la escuadra brasileña aprovechó los fallos en la línea defensiva de Escocia para abrir el marcador por intermedio de Vinícius Júnior. El extremo sumó una segunda anotación antes del descanso, luego de que los jueces invalidaran una acción previa por una infracción en el área rival.

En el segundo tiempo, el atacante Matheus Cunha amplió la diferencia en el minuto 60, consolidando el control del juego para los sudamericanos.

¡¡¡MIAMI BAILA AL RÍTMO DE VINI!!! Mala salida de Gunn para que Vinicius quede solo y la empuje a la red. ¡Ahora si festeja su doblete!



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Retorno de Neymar y balance final de la clasificación

En el minuto 75 del compromiso, se registró el ingreso al terreno de juego del atacante Neymar, quien sumó sus primeros minutos de competencia oficial en el campeonato.

Paralelamente, el seleccionado de Marruecos derrotó 4-2 al conjunto de Haití en el otro encuentro del grupo. Este resultado obligó a revisar los criterios de desempate por diferencia de goles entre las dos selecciones clasificadas a la siguiente ronda.

¡¡¡GOLEA LA CANARINHA!!! Bruno Guimaraes asistió a Matheus Cunha para que Brasil le gane 3-0 a Escocia. ¡Samba en Miami!



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Con la victoria por 3-0, Brasil obtuvo el primer puesto del Grupo C al acumular siete puntos y una mayor cantidad de goles a favor que la delegación de Marruecos.

Por su parte, la selección de Escocia finalizó la fase con tres unidades y un saldo de goles de -3, quedando a la expectativa de otros resultados del torneo. El cuadro británico depende del balance de los demás grupos para determinar su acceso a los dieciseisavos de final.