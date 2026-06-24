Clasificados y el eliminado del Grupo C del Mundial 2026: tabla de posiciones final

El grupo C del Mundial 2026 se definió tras las tres fechas disputadas. Brasileños, marroquíes, escoceses y haitianos se la jugaron en una Copa del Mundo que permite hacer historia o, precisamente, dar batacazos para escribir nuevas páginas.

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Cuando se pensaba que Brasil podría tener problemas y las críticas aumentaban, sacó fuerzas gracias a su jerarquía e individualidades para encaminar su clasificación a dieciseisavos de final. El empate ante Marruecos en el debut daba a pensar lo peor, pero era cuestión de tiempo para que la máquina colocara todo en su lugar.

Brasil cierra en la primera posición del Grupo C luego de sumar siete puntos. La ‘Canarinha’ se repuso de ese mal debut e hizo lo propio con Haití y Escocia. Al equipo centroamericano le ganó 3-0 tras doblete de Matheus Cunha y gol de Vinicius Junior. Mientras que con Escocia repitió el mismo marcador y la superioridad para quedar en lo más alto.

Esta vez fue al revés, doblete de Vinicius y gol de Cunha en la segunda parte. De esta manera, Brasil espera rival en los dieciseisavos, que será el segundo del Grupo F: Países Bajos, Suecia o Japón.

Marruecos también clasifica

Pese a sufrir inesperadamente ante Haití, la selección Marruecos también clasifica a la siguiente fase. Un aguerrido, pero al final contundente 4-2 con los centroamericanos en la tercera fecha, fue suficiente para ratificar su cupo como segundo del Grupo C y ahora espera rival, que saldrá del ganador del Grupo F (Países Bajos, Suecia o Japón).

Por su parte, la tercera es Escocia con tres puntos y -3 en la diferencia de gol. Espera un milagro para poder clasificar a la siguiente fase de la Copa del Mundo, luego de ganarle a Haití y caer con Marruecos y Brasil.

Haití vuelve a Puerto Príncipe

Ya por último está Haití, que asustó a los marroquíes en la última fecha, pero terminó cayendo por cuatro goles. Desde la segunda fecha ya estaba eliminado y sin chances de clasificar, incluso como mejor tercero.

Vinicius en la tabla de goleadores

Todo un dolor de cabeza para Escocia esta salida en el Hard Rock Stadium de Miami. La figura de Brasil y el alma en la zona de ataque es Vinicius. De lo que pueda solucionar pasan muchas opciones en una Brasil que se presentó a la Copa del Mundo cargada de críticas.

Tras el doblete, Vinicius se trepa en la tabla de goleadores del Mundial 2026 y se codea con más figuras como Erling Haaland y Kylian Mbappé.

Lionel Messi está en lo más alto con cinco goles marcados y parece que estas cuatro estrellas se perfilan como candidatas al Botín de Oro de esta Copa del Mundo.