Le quitan un gol a Vinicius en el Mundial 2026: polémica decisión del VAR sentenció a Brasil ante Escocia

Avanza la tercera fecha de la fase de grupos del Mundial 2026 y las polémicas arbitrales no se han hecho esperar. El árbitro tomó una polémica decisión luego de revisar las pantallas del VAR y anuló el que era el segundo de la selección Brasil ante Escocia, en el juego que se disputa en el Hard Rock Stadium de Miami.

Vinicius tuvo un forcejeo con el defensa escocés cuando avanzaban en velocidad en un balón dividido. Al final, el atacante brasileño ganó la posición mientras el de Escocia se fue al piso y le dejó el camino servido para que solo tuviera que rematar y así dejar el que era el 2-0 parcial.

Pero dónde está la falta? Vaya gol le han robado a Vinicius pic.twitter.com/vhF1VuVCUk — Adarasiempre ✈🚲 🇪🇸 (@adarauva) June 24, 2026

Al momento de revisar el VAR y detener la reanudación del juego, el árbitro fue avisado para ir al video arbitraje y verificar una posible falta contra el defensa de Escocia. El juez central tomó la decisión de anular la anotación, debido a que interpretó una infracción por parte de Vinicius.

ERA DOBLETE DE VINI PERO EL VAR LO ANULÓ



Otro grosero error de Escocia y la astucia del extremo sentenciaban el 2-0 de Brasil, pero la terna arbitral lo invalidó por falta previa. ¿Estuvo bien la decisión final? pic.twitter.com/FE254cBfty — DSPORTS (@DSports) June 24, 2026

En la repetición se ve que el jugador escocés se tropieza con el talón de Vinicius cuando iban a plena velocidad y eso lo manda al suelo, pero el brasileño se movió involuntariamente y no generó el choque. Pese a ello, el árbitro anuló el gol y el compromiso se mantuvo 1-0 a favor de la ‘Canarinha’.

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