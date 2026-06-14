¿Por qué está prohibido hablar español en el Mundial 2026? Este es el argumento de la FIFA

Las ruedas de prensa de Brasil, Marruecos y Países Bajos terminaron en polémica cuando periodistas de habla hispana intentaron hacer sus preguntas en español aprovechando que los jugadores como Vinícius, Achraf Hakimi y Frenkie de Jong lo hablan perfectamente.

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Aunque los protagonistas manifestaron que no había problema en responder, un delegado de la FIFA los frenó en seco y pidió que las preguntas (y respuestas) solo se hicieran en los idiomas establecidos para cada caso.

“Disculpe, lo siento. Nosotros no tenemos español como interpretación remota”, explicaron en la rueda de prensa de Brasil.

Lo mismo sucedió en la conferencia de Marruecos, cuando Hakimi se disponía a enviar un mensaje para los televidentes mexicanos: “Solo puedes responder preguntas en el idioma designado. No preguntas en español, por favor”.

Hakimi intentó responder de todas formas y el delegado de la FIFA explicó cuál es el argumento para no dejar hablar en español: “No podemos hacer eso por las traducciones”.

Al capitán de Marruecos le tocó escuchar la pregunta en español y responder en inglés, aún cuando el mensaje estaba dirigido a la gente de México que sigue el Mundial en TV Azteca.

Frenkie de Jong, el último caso

En la rueda de prensa de Países Bajos previo al partido ante Japón, oficiada por Ronald Koeman y su dirigido Frenkie de Jong, volvió a presentarse una situación similar.

“Disculpe, la pregunta tiene que ser en inglés. Es por la traducción”, indicó un delegado que se encontraba en la misma mesa del jugador.

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De Jong, que habla perfectamente el español por su presente en el FC Barcelona, había dicho segundos antes que tenía toda la capacidad de responder: “No me molesta”.

Finalmente, el volante neerlandés acató la orden del delegado de la FIFA y respondió en inglés como la mayoría de jugadores que participan en este Mundial.

El argumento de la FIFA

Lo cierto es que no está específicamente prohibido hablar español en las ruedas de prensa. De hecho, los periodistas podrán utilizar ese idioma para hacer preguntas a la Selección Colombia en la conferencia previa al partido frente a Uzbekistán.

El argumento de la FIFA es muy sencillo: solo se puede hablar en el idioma del equipo A, el idioma de equipo B y en inglés como idioma universal.

En ese orden de ideas, cuando le toque a Colombia se podrá hablar en español, en inglés y en uzbeko si es que hay prensa de la selección rival.

En el caso de Vinícius todas las preguntas debían ser en portugués, inglés o árabe, mismo caso para Hakimi. En la rueda de prensa de Países Bajos se podía hablar inglés, neerlandés o japonés.