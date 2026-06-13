¿Qué partidos del Mundial 2026 se juegan este 14 de junio? Fecha, horario y canal de TV

La Copa Mundial de la FIFA 2026 sigue su curso con el desarrollo de la fase de grupos. Este domingo 14 de junio se disputará una nueva jornada de partidos que marcará el estreno en competencia de cuatro selecciones nacionales.

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La jornada del día incluye la participación de equipos multicampeones en el Mundial, como Alemania, así como la presentación de delegaciones que asisten por primera vez a la cita máxima del fútbol, como es el caso del seleccionado de Curazao.

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Los compromisos programados corresponden en su totalidad a los grupos E y F del certamen internacional. Los resultados de estos enfrentamientos comenzarán a definir las posiciones de las tablas de clasificación de cara a las siguientes rondas de eliminación directa.

Calendario y canales de transmisión para la jornada del domingo

El primer turno del día estará a cargo de Alemania y Curazao a las 12:00 del mediodía, hora de Colombia. Este encuentro del grupo E tendrá como escenario el estadio de Houston, Texas, en Estados Unidos, y se transmitirá por medio de DirecTV o DGO.

Leroy Sané, Joshua Kimmich y Florian Wirtz, figuras de Alemania para este Mundial. Foto: ISI Photos via Getty Images

Posteriormente, a las 3:00 de la tarde, se llevará a cabo el partido entre las selecciones de Países Bajos y Japón en el grupo E. El juego se disputará en el estadio de Dallas, Texas, y la señal estará disponible a través de RCN, Caracol, DirecTV o DGO.

Hacia el final de la tarde, a las 6:00 de la noche, el combinado de Costa de Marfil se medirá ante Ecuador. Ambas escuadras harán su debut en la competencia en el estadio de Filadelfia, Pensilvania, en un encuentro que se podrá sintonizar por medio de Win+, DirecTV o DGO.

Virgil van Dijk y Takefusa Kubo, figuras del duelo entre Países Bajos vs. Japón. Foto: Getty Images vía FIFA

La jornada de este domingo concluirá a las 9:00 de la noche con el enfrentamiento entre Suecia y Túnez, correspondiente al cierre de la primera fecha del grupo F. Este partido se jugará en el estadio de Monterrey, en México, y la transmisión estará a cargo de DirecTV o DGO.

La jornada del último día de la semana se da después del debut de Brasil, Marruecos, Suiza, Qatar, Haití, Escocia, Australia y Turquía, selecciones correspondientes a los grupos B, C y D.