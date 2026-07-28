¿Luis Díaz en Al Hilal? La cifra iría en aumento y sería el séptimo mejor salario en la Saudi Pro League

Luis Díaz está siendo sondeado como posible fichaje de Al-Hilal de Arabia Saudita para la próxima temporada. El equipo multimillonario de Medio Oriente lo tiene en sus planes para el mercado de fichajes y estaría dispuesto a ofrecer una fortuna para sacarlo del Bayern Múnich.

La reacción de Carlos Antonio Vélez por posible fichaje de Luis Díaz en Al Hilal: “Ganancia muy grande”

La realidad de la supuesta intención de venta del América a un conglomerado estadounidense: Tulio Gómez se pronunció

Se habla de que Al Hilal presentó una oferta por 70 millones de euros comenzando esta semana que el Bayern Múnich rechazó, o al menos aprovechó para blindar a Luis Díaz del fútbol de Medio Oriente. El director ejecutivo del club bávaro, Jan-Christian Dreesen, se pronunció y fue tajante ante los intereses desde Riad, diciendo que sería tonto dejar ir a Lucho en próximos días.

Pese a querer blindar al jugador, Bayern Múnich no solamente se estaría enfrentando a un simple interés de un equipo por uno de sus activos, sino a todo un proyecto multimillonario que tendría a Lucho en el radar. La oferta de 70 millones de euros fue solamente lo inicial en una escalada que podría tener muchísimos más euros de por medio para terminar convenciendo.

Según Mundo Deportivo, Al Hilal estaría alistando en Riad una segunda propuesta de 120 millones de euros para el Bayern Múnich por uno de sus jugadores estrella; esta sería la cifra más alta de la historia de la Saudi Pro League por el fichaje de un futbolista.

Luis DÍaz está de vacaciones, mientras suena para el Al-Hilal de Arabia Saudita. Foto: Getty Images

No se descarta más dinero para intentar convencer al Bayern y al propio Luis Díaz, quien no se ha pronunciado oficialmente sobre esta posibilidad. La Saudi Pro League está acostumbrada a tener figuras de la talla de Cristiano Ronaldo. Al Hilal cuenta en su nómina con algunos destacados como el portero Yassine Bounou, Kalidou Koulibaly, el francés Karim Benzema, Theo Hernández, el portugués Joao Cancelo y el uruguayo Darwin Núñez, entre otros.

Sería el séptimo mejor pagado en la Saudi Pro League

En lo que tiene que ver con su situación salarial, Luis Díaz pasaría a tener el octavo mejor salario en la Liga de Arabia Saudita, ya que Al Hilal plantea pagarle 25 millones de euros por temporada, casi el doble de lo que actualmente gana en el Bayern Múnich.

Según Capology, web especializada en los salarios de los futbolistas, Lucho sería el séptimo mejor pagado de la Saudi Pro League, casi alrededor de lo que gana el inglés Ivan Toney en el Al Ahli. Eso sí, le doblaría el ingreso al guajiro, que devenga 14 millones de euros por temporada en el Bayern Múnich.