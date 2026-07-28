Bayern Múnich se pronunció sobre la venta de Luis Díaz: directivo aclaró el tema de Al-Hilal

Jan-Christian Dressen, el director ejecutivo del club, lo anunció en un evento público con la prensa alemana donde se habló sobre el futuro de Lucho, del francés Michael Olise y del británico Harry Kane.

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El interés de Al-Hilal por los servicios del atacante colombiano causó alboroto en la hinchada del Bayern; sin embargo, la dirigencia tiene muy clara su posición al respecto.

“Seríamos tontos si vendemos a Díaz, ¿no?”, sentenció Dressen. ”Tenemos un equipo tan fantástico, honestamente. ¡Simplemente empecemos la temporada y comencemos a marcar algunos goles!“, declaró.

Lucho tiene contrato con el Bayern Múnich hasta el 30 de junio de 2029 y se ha ganado un puesto de privilegio en el Allianz Arena. El cuerpo técnico de Vincent Kompany cuenta con él y lo espera en los próximos días para sumarse a los trabajos de pretemporada.

Luis Díaz celebrando el título de la DFB Pokal con el Bayern Múnich de Alemania. Foto: Getty Images

Puerta cerrada para Michael Olise y Harry Kane

Así como quieren mantener a Luis Díaz en la nómina, también niegan que Michael Olise haya recibido ofertas formales del Real Madrid o cualquier otro equipo.

“Eso es asunto de la dirección deportiva. Pero está bajo contrato hasta 2029, así que estamos en una posición muy cómoda. El hecho de que la gente hable de él es prueba de cuánto ha progresado bajo Vincent Kompany. El jugador también lo aprecia enormemente”, dijo Jan-Christian Dressen.

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Bayern Múnich quiere mantener su temible tridente de delanteros, al que le sumó recientemente al marroquí Ismael Saibari. Los objetivos se trazan mucho más allá de ganar la Bundesliga y la Copa de Alemania, pues se plantea tomar revancha por lo que sucedió la temporada pasada en Champions League.

Es por eso que también tienen como prioridad la renovación de Harry Kane. “Cuando regrese, nos sentaremos y hablaremos. Hay un fuerte deseo en ambos lados para que ocurra. Ahora solo tenemos que asegurarnos de que nuestras expectativas se alineen y que podamos encontrar un terreno común”, declaró el director ejecutivo.

Bayern Múnich es un club muy responsable con sus finanzas y no piensa cometer locuras para fichar jugadores o firmar renovaciones. “Los estadios se llenan gracias a jugadores estrella de verdad, por eso está bien pagarles salarios altos, o incluso muy altos. Pero todo se trata de equilibrio”, dijo Dressen.

“La clase media del equipo no puede volverse demasiado inflada. Los clubes ingleses lo están haciendo mejor que nosotros en ese aspecto”, afirmó.

El club goza de los recursos gracias a la gran asistencia de sus hinchas y la visibilidad que tienen ante el mundo. “Podríamos llenar todos los estadios del país con nuestros propios aficionados, incluso para los partidos fuera de casa. Eso no es arrogancia, es simplemente un hecho”, sentenció.