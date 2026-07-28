¿Habrá marchas en Bogotá? Consulte la agenda y las vías que podrían verse afectadas esta semana

Bogotá está lista para una nueva jornada de movilidad en la capital de Colombia, en donde millones de ciudadanos, peatones y conductores se encuentran en estas horas en las calles para dirigirse a sus destinos.

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Ante el comienzo de esta semana, personas se dedican a programar sus labores para poder evitar el congestionamiento y tráfico vehicular que es notable en la ciudad.

No obstante, otro aspecto que afecta repentinamente la planificación de los bogotanos es la presencia de marchas por parte de protestantes, quienes utilizan las vías de la capital para expresar su rechazo a un tema en específico.

Autoridades monitorean posibles protestas que impacten la circulación en distintos puntos de la ciudad. Foto: Bogotá Tránsito / API

Esto ha derivado en cierres y desvíos viales, así como la suspensión temporal de servicios de transporte público como TransMilenio.

Al ser Bogotá una ciudad que presenta usualmente manifestaciones, ciudadanos del distrito se preocupan de que esta semana también registre hechos de protesta.

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La Alcaldía Mayor de Bogotá se encarga, por medio de sus redes sociales, de informar a la ciudadanía sobre manifestaciones que se encuentran programadas para la semana. De esta forma, ofreciéndoles la oportunidad a las personas de programar con antelación sus viajes.

No obstante, el distrito no ha emitido algún comunicado sobre alguna protesta que fuera informada para esta semana, lo que hace pensar que para los próximos días no habría registros de manifestaciones.

Sin embargo, en las últimas horas, la Secretaría de Gobierno de Bogotá indicó que se están realizando unos monitoreos ante posibles protestas que afecten la movilidad de la ciudad.

Uno de ellos es en la Universidad Nacional, luego de que se conociera sobre la presencia de encapuchados que se encuentran adentro de las instalaciones de la entidad educativa.

La entidad ha desplazado un equipo de Diálogo Social para poder verificar la situación y prevenir hechos que afecten a la ciudadanía.

Información emitida por la Secretaría indica que estos individuos con el rostro cubierto estaban realizando la entrega de panfletos vinculados con el Movimiento Insurgente Popular (MIP), quienes están manifestando su desacuerdo ante la llegada del próximo Gobierno Nacional de Abelardo De La Espriella.

A esta hora también se registran otras protestas en la capital, una de ellas en las instalaciones de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), donde manifestantes mantienen bloqueados los accesos mientras se espera una respuesta institucional a sus solicitudes.

También se registra un plantón en el Centro Comercial San Martín ante el presunto fraude electoral de las elecciones presidenciales, en donde protestantes solicitaron respuestas al Consejo Nacional Electoral y Registraduría.