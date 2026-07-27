Un choque entre dos vehículos de carga se reportó este lunes, 27 de julio, mientras pasaban por el túnel Renacer de la Vía al llano, específicamente en el K46+475, por el sector de Naranjal, cerca del municipio de Quetame.

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Según información compartida por Coviandina, uno de los vehículos implicados en el suceso aparentemente tenía consigo sustancias peligrosas, por lo que se tomó la decisión de cerrar el túnel hasta nuevo aviso.

Mientras se realizan los procedimientos para extraer los vehículos del túnel, personal de la concesión y autoridades de tránsito y transporte están atendiendo la situación. Asimismo, se informó que no hay heridos por el accidente.

No obstante, se llevó a cabo múltiples cierres en varios puntos de la vía ante el siniestro vial que se registró en el sector. De acuerdo con Coviandina, los puntos cerrados hasta nuevo aviso son los siguientes:

Peaje Naranjal, K44+700, K35+000

Peaje Pipiral, K58+000

K75+000

Por otro lado, las entidades correspondientes informaron que existen otras novedades que tienen que revisar los conductores que están transitando por las vías.

Una de ellas es la reducción de carril en el K21+000, además de los túneles Oro Perdido y Sáname. También se encuentra otra reducción en el K62+680.

Los últimos reportes indican que a estas horas los agentes de tránsito están realizando las labores de retiro de los vehículos involucrados en el siniestro vial para de esta forma volver a habilitar el paso en el túnel Renacer, por lo que se les pide a los ciudadanos estar atentos a próximas novedades.

Las autoridades hacen un llamado a respetar y seguir todas las normas de tránsito que están establecidas en la ley, así como a manejar con la debida precaución en zonas que lo requieren, para de este modo prevenir accidentes viales.