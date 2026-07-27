Hijas de Joe Arroyo confirman que su casa será un museo para preservar el legado de su padre, tras 15 años de su muerte

En el marco de la conmemoración de los 15 años del fallecimiento de Álvaro José Arroyo González, conocido mundialmente como el Joe Arroyo, sus herederas anunciaron el inicio de los trabajos para transformar la vivienda donde residió el artista en un museo abierto al público. La iniciativa busca preservar y difundir el patrimonio histórico y musical de una de las figuras más influyentes del Caribe y de la música tropical en Colombia.

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El anuncio se dio a conocer a través de un video publicado en las plataformas digitales de la Fundación Joe Arroyo. En el material audiovisual, sus hijas Eykol y Nayalibe Arroyo Alonso, en compañía de su madre, Mary Luz Alonso, recorrieron los espacios de la residencia para compartir detalles del proyecto que pretende abrir las puertas de este inmueble a los seguidores del cantautor cartagenero.

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Según lo expuesto por la familia Arroyo Alonso, la vivienda ha mantenido una conservación cuidadosa durante la última década y media. La propiedad alberga una importante colección de objetos personales y reconocimientos artísticos acumulados por el intérprete a lo largo de su trayectoria profesional.

Entre los elementos destacados que conformarán la exposición permanente se encuentran los Congos de Oro obtenidos en el Festival de Orquestas del Carnaval de Barranquilla, material fotográfico inédito, indumentaria de sus presentaciones y la instrumentación que acompañó el proceso de composición de sus piezas más reconocidas.

“Hoy te escribo desde tu casa, la misma donde soñaste tus más grandes sueños, sigue igualita, y con tu Mary la hemos cuidado. Ahora todo el que pasa dice ‘esta es la casa del Joe Arroyo’. Y sí. Estamos trabajando para abrirla al mundo”, manifestó Eykol Arroyo durante el mensaje dirigido a los seguidores del artista.

Aunque Álvaro José Arroyo nació en Cartagena de Indias, su carrera artística y su vida personal estuvieron profundamente arraigadas en Barranquilla. En ‘La Arenosa’, el compositor consolidó su propuesta sonora, caracterizada por la fusión de salsa, compás africano, soca y ritmos folclóricos colombianos, un estilo propio que fue bautizado popularmente como el joesón.

El proyecto de la casa museo se sumará a los homenajes institucionales y urbanos con los que cuenta la capital del Atlántico, entre los que figuran la estatua del artista en el Parque de los Músicos —donde se le representa portando ‘la clave’— y la estación del sistema de transporte masivo Transmetro que lleva su nombre.

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El reporte presentado por la Fundación Joe Arroyo también resaltó cómo la obra del cantautor continúa vigente en las nuevas generaciones a través de nuevas versiones e interacciones en la industria actual.

Un ejemplo citado por sus familiares es el caso del tema El trato, composición que ha recobrado dinamismo comercial y difusión en el Carnaval a partir de adaptaciones recientes en géneros urbanos como la champeta, impulsadas por intérpretes contemporáneos como Gibalck.

Con la adecuación de este espacio físico, la familia busca estructurar un punto de encuentro para investigadores, académicos y aficionados interesados en estudiar el impacto sociocultural de clásicos como La rebelión, En Barranquilla me quedo y Tumbatecho. Por el momento, la familia no ha precisado la fecha exacta de apertura oficial ni los protocolos de ingreso, aspectos que dependerán del avance en las obras de acondicionamiento técnico y museográfico del inmueble.