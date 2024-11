Joe Arroyo y La Verdad; Musa original; Discos Fuentes, 1986

No se trataba de un disco más, aunque de refrendar eso se encargó la posteridad misma. Desde el momento de su salida a la venta, Musa original era la prueba de que Álvaro José Arroyo González (1955–2011) no solo no había muerto —como se rumoraba—, sino que andaba viviendo las vidas de un gato. Hasta entonces no estaba claro cuál de las siete transitaba el más grande, versátil y carismático cantante que ha dado el país. Atrás había dejado varias de esas vidas, en todo caso, incluyendo la que se le fue en un coma de una semana entera por cuenta de los excesos, en 1983.