Bayern Múnich anunció al jugador que le peleará el puesto a Luis Díaz: joya de 20 años

Bayern Múnich anunció el regreso de Arijon Ibrahimović, jugador de apenas 20 años que estaba en préstamo en Heidenheim de Alemania. Revelan desde Europa que es un pedido directo del entrenador Vincent Kompany, y llega a pelearle el puesto a Luis Díaz.

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Arijon Ibrahimović es alemán, no tiene ningún parentesco familiar con Zlatan Ibrahimović, y se desempeña mayoritariamente como volante ofensivo. Sin embargo, él mismo Arijon cuenta que Kompany lo requiere como extremo por izquierda, la posición de Lucho.

Arijon Ibrahimović llega al Bayern Múnich como cambio de Luis Díaz. Foto: Web oficial del Bayern Múnich.

“Seré el relevo de Luis Díaz por izquierda”: Arijon Ibrahimović

En charla con los medios de comunicación, Arijon lo dejó claro: “Puedo ser el relevo de Luis Díaz en la banda izquierda. Puedo aprender mucho de él, sobre todo en el uno contra uno y por la intensidad con la que juega“.

Sus palabras hablan positivamente de la buena influencia que Lucho podría tener en el recién llegado. De hecho, no es la primera vez que un futbolista habla de aprender del guajiro, pues parece que se volvió costumbre.

Lennart Karl, otro joven diamante en bruto del Bayern, antes ya ha mencionado que aprende constantemente en los entrenamientos de Luis Díaz y Michael Olise. Ibrahimović sería uno más en la lista.

Luis Díaz estrena nuevo compañero para la próxima temporada. Foto: Getty Images

¿Por qué Kompany pidió un jugador relevo para Luis Díaz en Bayern?

Los números de la temporada anterior lo explican. Díaz acabó siendo uno de los jugadores con más minutos en Bayern, y un recambio desde el banco le caería de perlas al colombiano de 29 años.

Sin embargo, Arijon Ibrahimović también llega al Bayern en busca de minutos. Lo dejó claro: “Quiero jugar el mayor número de minutos posible. Tengo que demostrar lo que valgo aquí. Espero tener mi oportunidad y saber aprovecharla”.

A pesar de seguir siendo una joven promesa del Bayern, Arijon ya tiene un valor aproximado en el mercado de 10 millones de euros. Si consigue regularidad y buenos desempeños en el campo de juego, podría acabar dando la sorpresa esta temporada.

“Lo primero es hacerme un sitio aquí, dar el máximo y ganarme minutos. Lo que pase en el futuro ya se verá. Ahora mismo, toda mi atención está puesta en el Bayern“, añadió el joven.

Su oficialización en Bayern Múnich se da en medio de rumores de la prensa europea, donde afirman que Luis Díaz estaría siendo seguido de cerca por el Al-Hilal saudí. Medios como L’Équipe cuentan que el guajiro dio el visto bueno para el traspaso, aunque el elenco alemán no tendría en sus planes dejarlo ir.