Dos clubes de Italia se pelean el fichaje de Jhon Lucumí: Juventus y Como. El defensor central de la Selección Colombia, quien con 28 años fue titular indiscutido del combinado cafetero en el Mundial 2026, tiene mercado desde hace varias semanas atrás.

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Ya era de público conocimiento que Juventus busca el fichaje de Lucumí, pero ahora Fabrizio Romano, periodista especializado en el mercado de pases, reveló que Como se metió en la pelea.

Jhon Lucumí, con la Selección Colombia, en el Mundial 2026. Foto: AP Photo/Rebecca Blackwell

“Inician conversaciones abiertas por Jhon Lucumí”

“Como inician conversaciones abiertas por Jhon Lucumí como nuevo objetivo en la posición de central, ya que el defensor colombiano podría dejar Bolonia. Juventus también está interesado en Lucumí desde junio y sigue atento a la situación”, reveló Romano.

🚨🇨🇴 EXCL: Como open talks for Jhon Lucumí as new target at centre back as Colombian defender could leave Bologna.



Juventus are also keen on Lucumì since June and remain attentive to the situation ⚪️⚫️ pic.twitter.com/B4fYMCUoHV — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 27, 2026

La dupla colombiana de centrales en el Mundial 2026, conformada por Lucumí y Dávinson Sánchez, levantó el interés del mercado internacional y eso ya es un hecho. Jhon podría dejar Bolonia y Dávinson haría lo mismo, pero en Galatasaray.

¿Cuánto pagarían por Jhon Lucumí en un traspaso?

Sería un negocio redondo para el Bolonia, pues Jhon Lucumí tiene un valor en el mercado de 22 millones de euros según Transfermarkt. Sin embargo, la escuadra italiana podría pedir más y recibir mayor ganancia por el jugador, con vínculo hasta junio de 2027.

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No solo Jhon Lucumí y Davinson Sánchez moverían el mercado. Al volante Gustavo Puerta, del Racing de Santander español, también lo vinculan con un posible movimiento de cara a este mercado de fichajes en verano.

Incluso, y aunque causa sorpresa en varios sectores, la prensa europea cuenta que Luis Díaz estaría siendo tentado por el Al-Hilal saudí con un posible traspaso desde Bayern Múnich.

“Actualmente de vacaciones tras el Mundial, el jugador ha manifestado su interés en un traspaso, pero el club saudí, que trabajaba en una oferta inicial de al menos 70 millones de euros, tendrá que ser muy convincente con sus homólogos alemanes”, contó L’Équipe.

Añadió: “Los alemanes han dejado claro que no tienen intención de dejar marchar al jugador, que viene de una excelente temporada en la Bundesliga y aún tiene tres años de contrato en Baviera”.

Revelaron la primera respuesta del Bayern Múnich al interés de Al-Hilal en Luis Díaz. Foto: Getty Images y escudo oficial del Al-Hilal.

Son días de intenso movimiento en el mercado de fichajes. Es probable que más futbolistas colombianos den el salto a nuevos clubes y asuman otros retos de cara a la temporada 2026-2027, que está a punto de comenzar.