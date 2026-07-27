Cámara delató al técnico de Boca Juniors cuando Álvaro Montero sufría la goleada de Riestra

Álvaro Montero sigue siendo el tema de conversación en Argentina. Con él como titular, Boca Juniors perdió 3-0 contra Deportivo Riestra, el pasado 26 de julio, por el campeonato local de ese país.

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El problema es que Montero está siendo señalado por la prensa argentina como responsable en los tres goles de Deportivo Riestra. Se trata de un jugador que acaba de llegar hace unas semanas, como refuerzo, y ya está en el ojo del huracán.

La reacción del técnico de Boca Juniors a la goleada que estaba recibiendo Álvaro Montero

Riestra le anotó el tercero a Boca Juniors, por obra de Alexander Díaz y sobre los 38′ del primer tiempo. En ese instante, una cámara de ESPN captó al técnico del elenco xeneize, Rodolfo El Vasco Arruabarrena, volteándose al banco y haciendo un “tres” con su mano derecha.

Sin poder distinguir muy bien lo que dice el Vasco, pareciera que algo tiene que ver con la actuación de Montero. Se trata de una de las derrotas más fuertes para Boca Juniors en los últimos años, y un hombre tan cercano al mundo xeneize como Arruabarrena no ocultó el malestar.

👀😱 ¿Y ESE GESTO DEL VASCO? Difícil de explicar como Alexander Díaz llevó la pelota de área a área y la colocó por encima del enorme Montero, para que Riestra se vaya al entretiempo goleando a Boca por 3-0. pic.twitter.com/azgBNQJScM — SportsCenter (@SC_ESPN) July 26, 2026

Prensa argentina también reaccionó a la amarga noche de Montero

No falta el registro de la prensa argentina luego de la amarga noche de Álvaro Montero. Llegó para consolidarse en el arco de Boca Juniors, luego de varios años brillando en Millonarios y un pequeño paso por Vélez, pero el panorama le cambió de entrada.

“Noche para el olvido de Montero: tres goles y dudas antes de la vuelta en la Copa” - Olé

“Le llegaron tres veces. Le hicieron tres goles. Y eso, para un arquero de Boca, alcanza para quedar en el centro de la escena. Álvaro Montero tuvo su primera gran noche para el olvido desde que llegó al club y dejó una imagen que preocupa en la previa a la Copa”.

“Estrepitosa derrota de Boca” - TyC Sports

“La estrepitosa derrota de Boca frente a Deportivo Riestra por 3-0 generó críticas a Álvaro Montero, que en apenas su segundo partido quedó en la foto de los goles convertidos en el Estadio Guillermo Laza”.