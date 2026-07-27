El insólito golazo que recibió Álvaro Montero en Riestra vs. Boca: prensa argentina le dio palo

Álvaro Montero recibió tres goles en la victoria de Riestra contra Boca Juniors (3-0) por la fecha 1 del torneo clausura del fútbol argentino. La prensa de ese país lo señaló como uno de los responsables de la goleada, especialmente por su floja respuesta en el tercer gol.

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Riestra solo necesitó del primer tiempo para pasarle por encima a Boca y encender todas las alarmas en el cuerpo técnico de Rodolfo Arruabarrena.

El tercer gol de la noche fue la cereza del postre. Alexander Díaz tomó la pelota desde su propio campo y fue dejando rivales en el camino hasta encontrarse solo frente al arco de Boca Juniors.

Lo normal hubiera sido definir cruzado con la pierna izquierda; sin embargo, Díaz se sacó un truco del sombrero y cuchareó la pelota por encima del arquero colombiano. Montero tuvo opciones para evitar la caída de su portería, pero falló el manotazo y terminó metido junto a la pelota en el fondo de la red.

¡¡¡CIERREN TODO, ES EL GOLAZO DEL CAMPEONATO!!! Alexander Díaz tomó la pelota en campo propio, la trasladó con calidad y se la picó a Montero para marcar el 3-0 de Riestra a Boca.



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Así reaccionó la prensa argentina

El desempeño de Álvaro Montero, arquero que llegó este semestre procedente de Vélez Sarsfield, ha generado comentarios en la prensa argentina.

El Diario Olé, por ejemplo, lo metió entre las cinco razones de la derrota sufrida por Boca Juniors ante Riestra. “En lo que fue su segundo partido bajo los tres palos del arco Xeneize, el arquero colombiano tuvo dos errores puntuales que decantaron en los goles de Riestra”, escribieron.

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“En el golazo con el que Alexander Díaz puso el tercero de la noche, Montero también tuvo una floja reacción. Más allá de la gran definición del punta, el gigante de dos metros no retrocedió bien y la pelota terminó metiéndosele de emboquillada”, añadió el popular medio argentino.

En TyC Sports también le dieron palo. "De los peores partidos individuales de un arquero que ví en mucho tiempo“, afirmó el periodista Tati Civiello.

“El tercer gol de Riestra, una obra de arte de Alexander Díaz, quien tras un córner rival corrió, gambeteó y se inventó una vaselina para dejar expuesto a Montero y estampar en el marcador una inesperada goleada”, apuntó ESPN.

Álvaro Montero controla el balón con el pecho durante Riestra vs. Boca Juniors. Foto: Getty Images

Los medios partidarios de Boca Juniors también hablaron sobre la presentación de Álvaro Montero en su debut por el torneo clausura. “Pésima noche del arquero colombiano. Responsable en los tres goles de Riestra. Poca seguridad en su segunda presentación“, sentenció Planeta Boca Juniors.

“De tener un gran debut con la camiseta de Boca a tener una de las peores noches de su carrera. En los tres goles de Riestra tuvo una cuota de responsabilidad”, agregaron en La Número 12.

La revancha para Montero será el próximo jueves, por Copa Sudamericana, enfrentando a O’Higgins de Chile. La serie está 1-0 a favor de los xeneizes, que solo necesitan un empate para avanzar a octavos de final.