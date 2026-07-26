Deportes

Tabla de posiciones tras la victoria del América de Cali y la derrota de Santa Fe: nuevo líder

Continúa la primera fecha de la Liga BetPlay.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Daniel Armando Méndez Suárez

Daniel Armando Méndez Suárez

26 de julio de 2026 a las 8:44 p. m.
Jersson González (izq.) de Independiente Santa Fe, Josen Escobar (cen) del América de Cali y Ever Valencia de Águilas Doradas.
Jersson González (izq.) de Independiente Santa Fe, Josen Escobar (cen) del América de Cali y Ever Valencia de Águilas Doradas. Foto: Colprensa

La primera fecha del segundo semestre de la Liga BetPlay continuó su curso este domingo 26 de julio con el estreno de varios planteles del torneo. La jornada incluyó el regreso de América de Cali al estadio El Campín, escenario donde disputó la eliminación del torneo anterior frente a Independiente Santa Fe.

Fabián Bustos, DT de Millonarios, pagó los platos rotos por la derrota.
Así trataron a Fabián Bustos tras la derrota de Millonarios vs. Bucaramanga: la hinchada explotó

Precisamente, el conjunto capitalino también figuró en la programación dominical para disputar su primer encuentro del campeonato en condición de visitante. Los resultados de la jornada produjeron las primeras modificaciones en la tabla de posiciones, a falta de dos compromisos para completar la fecha inaugural.

Elías Cabrera (Tigre) y Andrés Reyes (San Diego) llegarán esta semana para firmar con Nacional.
Los dos nuevos fichajes de Atlético Nacional: llegaron a un acuerdo y vienen del exterior

Tabla de posiciones

Así avanza la tabla de posiciones a falta de tres partidos para terminar la primera fecha:

Resultados de los primeros compromisos de la jornada

El primer turno correspondió a América de Cali frente a Internacional de Bogotá en la capital del país.

El equipo caleño obtuvo la victoria 2-0 con anotaciones de Jhon Tilman Palacios y Yeison Guzmán mediante un cobro de penal en la etapa complementaria, mientras que el guardameta Jean Fernandes detuvo un cobro desde los doce pasos en su portería.

Con esta victoria, el conjunto escarlata se colocó como líder de la liga, superando por goles de visitante al Deportivo Cali, que también ganó por 2 a 0, pero el calidad de loca.

Posteriormente, Independiente Santa Fe enfrentó a Águilas Doradas en el escenario Polideportivo Centenario.

El entrenador Pablo Repetto dispuso una alineación de suplentes para reservar al grupo principal de cara al encuentro internacional de la Copa Sudamericana programado para esta misma semana.

El equipo local se impuso 2-1 con goles de Andrés Ricaurte y Frank Lozano a los 84 minutos, mientras que Nahuel Bustos convirtió el descuento de penal para la escuadra visitante. El árbitro central anuló una acción de gol a favor de Águilas Doradas en la primera mitad tras la revisión del sistema de videoarbitraje.

Cierre de los partidos en la fecha de apertura

Por su parte, Alianza Valledupar y Fortaleza disputaron su compromiso en el estadio Armando Maestre Pavajeau de la capital del Cesar. El jugador Jhon Solís adelantó al equipo local al minuto 20, mientras que Cristian Vergara convirtió la anotación que selló el empate 1-1 definitivo en el marcador.

El cierre de la programación del domingo quedó a cargo del enfrentamiento entre Once Caldas y Cúcuta Deportivo a las 8:15 de la noche. El encuentro disputado en el estadio Palogrande de Manizales define los últimos tres puntos en juego de este domingo.