Prensa brasileña reveló crudo comportamiento de Neymar en camerino: el astro respondió

El atacante brasileño Neymar Jr. quedó en el centro de la atención mediática tras los reportes periodísticos de su país sobre el entretiempo del último partido de Santos. El medio de comunicación Globo Esporte señaló al jugador por presuntas recriminaciones con el uso de palabras soeces e insultos dirigidos a dos de sus compañeros de plantel en el camerino.

Devastadora noticia de Neymar: prensa de Brasil la ventiló y sería oficial en pocos días

De acuerdo con la versión publicada por la prensa de Brasil, el futbolista sostuvo un intercambio verbal con Gabriel Bontempo y João Ananias. El cruce de palabras se habría registrado mientras el equipo mantenía una ventaja mínima en el marcador, previo al inicio de la segunda mitad del compromiso ante Chapecoense.

Neymar se despide entre llanto de su último Mundial, pero fuera de la cancha acelera con una colección de carros llena de excentricidades.

Según el reporte del medio local, Neymar habría dicho a uno de sus compañeros que si seguía jugando de esa manera, enfrentarían a ese mismo equipo el próximo año, pero en la segunda división.

El desarrollo de la etapa complementaria se complicó para el conjunto local con el empate del rival en los primeros minutos. Posteriormente, a la altura del minuto 62, el jugador Ananias anotó en su propia portería, antes de que Neymar estipulara el 2-2 definitivo mediante un cobro de penal en el minuto 89.

Respuesta del jugador y versión de los involucrados

Ante las informaciones difundidas, el delantero utilizó sus canales de comunicación en redes sociales para desmentir las acusaciones.

El jugador Neymar Jr. declaró: “Lo publicado corresponde a prensa malintencionada y a contenido con mentiras, porque no ocurrió de esa manera y todos conversamos en el grupo”.

Santos e Chapecoense empataram em 2x2, na Vila Belmiro, pela 20° rodada do Brasileirão Betano. Confira os gols da partida! ⚽️



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En su intervención pública, el deportista explicó que los intercambios de opiniones forman parte de la dinámica habitual de las plantillas de fútbol.

El atacante agregó: “Si existen llamados de atención en el vestuario, es algo normal en un equipo que busca ganar, por lo que la prensa desconoce el funcionamiento interno”.

Por su parte, los futbolistas involucrados en el reporte periodístico se pronunciaron para respaldar la versión presentada por el delantero. Gabriel Bontempo y João Ananias afirmaron que se trató de un diálogo grupal propio del juego y negaron cualquier trato desobligante por parte del atacante.

Posición de la dirigencia del club

Los acontecimientos generaron análisis sobre el ambiente interno del plantel tras los resultados recientes en la competencia. Los medios locales atribuyeron el bajón de rendimiento en la segunda parte a la tensión vivida durante el descanso, hipótesis que fue rechazada por los integrantes del equipo.

EMPATE NA VILA 🤝



Santos e Chapecoense empataram em 2x2 na Vila Belmiro, pela 20ª rodada do Brasileirão Betano 2026.



📸: Ricardo Moreira pic.twitter.com/3rmE08KY8O — Brasileirão Betano (@Brasileirao) July 25, 2026

Frente a la repercusión de la noticia, las directivas de la institución citaron a una sesión de evaluación para revisar la situación. La dirigencia de Santos confirmó que este domingo sostendrá una reunión extraordinaria para analizar los hechos y determinar si corresponde aplicar medidas internas.