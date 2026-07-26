¿Quién ganó la Media Maratón de Bogotá 2026? Campeón masculino impuso nuevo récord histórico

Este domingo, 26 de julio, se llevó a cabo una nueva edición de la Media Maratón de Bogotá. El keniano Erick Sang se consagró campeón en la categoría élite masculina e impuso un nuevo récord histórico para el recorrido de 21 kilómetros en las calles de la capital.

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El mejor colombiano fue Rubén Barbosa, que cruzó la meta en el décimo lugar.

Sang no solo se quedó con el título de la MMB, sino que puso la vara muy alta para los próximos años. Su tiempo en la línea de meta fue de 1 hora, 1 minuto y 59 segundos.

Berecket Nega, de Etiopía, terminó en la segunda casilla del podio, mientras que Philemón Kiplimo (Kenia) fue tercero a escasos segundos.

La marca histórica para la categoría élite masculina estaba en 1:02:20, es decir, que Erick Sang rompió el récord por 21 segundos y quedó inscrito en los libros dorados de la Media Maratón de Bogotá.

Melal Siyoum, campeona en la rama femenina

El título de la rama femenina sí estuvo mucho más peleado. Melal Siyoum, de Etiopía, cruzó la meta en primer lugar con un tiempo de 1 hora, 12 minutos y 24 segundos.

La victoria se definió en los últimos 500 metros, cuando Siyoum apretó la marcha y logró sacarle una pequeña diferencia a Gladys Kwamboka. El tercer lugar del podio quedó en manos de Aynhalem Desta.

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A pesar de la lluvia, el recorrido de la Media Maratón de Bogotá se cumplió como estaba presupuestado y más de 40.000 atletas de todas las categorías hicieron presencia en la salida.

La edición de este año entrega una bolsa de premios superior a los 160 millones de pesos. Los ganadores, Sang y Siyoum, recibirán una recompensa de hasta 25 millones de pesos por haber cruzado la meta en primer lugar.

Reconocida por World Athletics con sellos de calidad internacional desde 2009, la Media Maratón de Bogotá se ha convertido en una insignia de la capital y cada año gana más relevancia en el calendario oficial del atletismo.

Además de reunir a los mejores fondistas del planeta, también abre las puertas para los deportistas bogotanos que quieren poner a prueba su estado físico y demostrar toda la preparación que hicieron durante los últimos meses.

“Nos sentimos muy bien, agradecido con Dios por lo que hicimos el día de hoy. Significa mucho para mí, hicimos una preparación brutal. Corregimos cosas que no nos permitían tener un progreso contante, pero agradecido con todos mis patrocinadores”, dijo el colombiano Ruben Barbosa.